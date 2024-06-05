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Ленинградская область на ПМЭФ договорилась о расширении производства яиц - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:57 05.06.2024 (обновлено: 13:07 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/yaytsa-1950646950.html
Ленинградская область на ПМЭФ договорилась о расширении производства яиц
Ленинградская область на ПМЭФ договорилась о расширении производства яиц - РИА Новости, 05.06.2024
Ленинградская область на ПМЭФ договорилась о расширении производства яиц
Правительство Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключило два соглашения с российскими... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:57
2024-06-05T13:07
пмэф-2024
экономика
ленинградская область
выборгский район
кировский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключило два соглашения с российскими птицефабриками, позволяющие расширить производство куриных яиц в регионе на 650 миллионов штук в год, сообщили региональные власти. "Сегодня на экономическом форуме Александр Дрозденко (губернатор Ленобласти – ред.) заключил соглашение с АО "Птицефабрика Роскар" о строительстве в Выборгском районе масштабного комплекса по переработке и производству яиц. Компания инвестирует 7,1 миллиарда рублей в создание в 2024-2026 годах 16 птичников мощностью 2,9 миллионов голов, которые дадут до 500 миллионов яиц в год", – говорится в сообщении. Власти Ленобласти также заключили с птицефабрикой "Синявинская имени 60-летия Союза ССР" соглашение, предусматривающее строительство цеха для содержания промышленной птицы и склада в Кировском районе. Мощность производства составит 150 миллионов куриных яиц в год. "Ленинградская область и наши крупнейшие птицефабрики быстро и эффективно реагируют на те задачи, которые перед нами ставит президент. Зашла речь о росте цен на яйцо, о нехватке яйца: только что мы подписали соглашение с птицефабрикой "Синявинская" на увеличение производства на 150 миллионов штук яйца, а теперь — птицефабрика "Роскар" — уникальная, высокотехнологичная — подписывает с нами соглашение об увеличении производства на 500 миллионов штук яйца в год. То есть два соглашения дают плюс 650 миллионов штук яйца для страны", – сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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экономика, ленинградская область, выборгский район, кировский район, александр дрозденко
ПМЭФ-2024, Экономика, Ленинградская область, Выборгский район, Кировский район, Александр Дрозденко
Ленинградская область на ПМЭФ договорилась о расширении производства яиц

Ленинградская область на ПМЭФ заключила соглашения с двумя птицефабриками

© Фото : Правительство Ленинградской областиСтенд Ленинградской области на ПМЭФ
Стенд Ленинградской области на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Стенд Ленинградской области на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключило два соглашения с российскими птицефабриками, позволяющие расширить производство куриных яиц в регионе на 650 миллионов штук в год, сообщили региональные власти.
"Сегодня на экономическом форуме Александр Дрозденко (губернатор Ленобласти – ред.) заключил соглашение с АО "Птицефабрика Роскар" о строительстве в Выборгском районе масштабного комплекса по переработке и производству яиц. Компания инвестирует 7,1 миллиарда рублей в создание в 2024-2026 годах 16 птичников мощностью 2,9 миллионов голов, которые дадут до 500 миллионов яиц в год", – говорится в сообщении.
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Власти Ленобласти также заключили с птицефабрикой "Синявинская имени 60-летия Союза ССР" соглашение, предусматривающее строительство цеха для содержания промышленной птицы и склада в Кировском районе. Мощность производства составит 150 миллионов куриных яиц в год.
"Ленинградская область и наши крупнейшие птицефабрики быстро и эффективно реагируют на те задачи, которые перед нами ставит президент. Зашла речь о росте цен на яйцо, о нехватке яйца: только что мы подписали соглашение с птицефабрикой "Синявинская" на увеличение производства на 150 миллионов штук яйца, а теперь — птицефабрика "Роскар" — уникальная, высокотехнологичная — подписывает с нами соглашение об увеличении производства на 500 миллионов штук яйца в год. То есть два соглашения дают плюс 650 миллионов штук яйца для страны", – сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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