https://ria.ru/20240605/wildberries-1950794684.html
Wildberries установит десять тысяч боксов по сбору ненужной одежды в ПВЗ
Wildberries установит десять тысяч боксов по сбору ненужной одежды в ПВЗ - РИА Новости, 05.06.2024
Wildberries установит десять тысяч боксов по сбору ненужной одежды в ПВЗ
Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:03
2024-06-05T20:03
2024-06-05T20:03
пмэф-2024
экономика
технологии
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщает Ecoplatform. Отмечается, что компании начали сотрудничество в рамках проекта "Не просто вещь" осенью 2022 года при поддержке Synergetic. На данный момент в рамках партнерской программы в ПВЗ уже установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки. "Ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 000 боксов "Не просто вещь" для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах", - говорится в сообщении. Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз. Ключевой же целью проекта является повышение экологической культуры в стране. "Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку", - отмечается в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, wildberries
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Wildberries
Wildberries установит десять тысяч боксов по сбору ненужной одежды в ПВЗ
Wildberries и Ecoplatform установят 10 тыс боксов по сбору ненужной одежды в ПВЗ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщает Ecoplatform.
Отмечается, что компании начали сотрудничество в рамках проекта "Не просто вещь" осенью 2022 года при поддержке Synergetic. На данный момент в рамках партнерской программы в ПВЗ уже установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки.
«
"Ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 000 боксов "Не просто вещь" для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах", - говорится в сообщении.
Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз. Ключевой же целью проекта является повышение экологической культуры в стране.
«
"Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.