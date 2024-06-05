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Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 05.06.2024 (обновлено: 18:59 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/vzryv-1950745015.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы - РИА Новости, 05.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы
Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:10
2024-06-05T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях. "В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Другие подробности пока не приводятся. Издание "Страна" сообщило, что в Одессе был слышен взрыв, прогремевший в расположенном неподалеку поселке Затока.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы

"Страна": в поселке Затока под Одессой на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.
«
"В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".
Другие подробности пока не приводятся.
Издание "Страна" сообщило, что в Одессе был слышен взрыв, прогремевший в расположенном неподалеку поселке Затока.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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