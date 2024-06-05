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Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы - РИА Новости, 05.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы

Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:10

2024-06-05T17:10

2024-06-05T18:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях. "В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Другие подробности пока не приводятся. Издание "Страна" сообщило, что в Одессе был слышен взрыв, прогремевший в расположенном неподалеку поселке Затока.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы рф