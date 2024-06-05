Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Одессы
"Страна": в поселке Затока под Одессой на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.
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"В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".
Другие подробности пока не приводятся.
Издание "Страна" сообщило, что в Одессе был слышен взрыв, прогремевший в расположенном неподалеку поселке Затока.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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