https://ria.ru/20240605/vybory-1950702849.html

ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах

ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах - РИА Новости, 05.06.2024

ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах

ЦИК России совместно с Минюстом подписали совместное письмо, в котором уточняется порядок проведения проверок участников избирательных кампаний на наличие у них РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:20

2024-06-05T15:20

2024-06-05T15:40

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК России совместно с Минюстом подписали совместное письмо, в котором уточняется порядок проведения проверок участников избирательных кампаний на наличие у них статуса иноагентов и причастность к террористическим и экстремистским организациям, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Что касается проверок, то 29 мая было подписано совместное письмо Центральной избирательной комиссии и Министерства юстиции... В этом совместном письме совместном мы просим, говорим о проверках на предмет наличия статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций", - сказала председатель ЦИК. Памфилова уточняет, что в письме согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок. "Проверки будут проводиться на выборах кандидатов всех уровней членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов", - уточняет она. Совместное письмо направлено на избиркомы субъектов РФ и территориальные органы Минюста. Памфилова пояснила, что письмом согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок. Проверки будут проводиться в отношении кандидатов на выборах всех уровней, членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов. В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html

https://ria.ru/20240214/provokatsii-1927229837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, владимир путин