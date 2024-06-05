Рейтинг@Mail.ru
ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 05.06.2024 (обновлено: 15:40 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/vybory-1950702849.html
ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах
ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах
ЦИК России совместно с Минюстом подписали совместное письмо, в котором уточняется порядок проведения проверок участников избирательных кампаний на наличие у них РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:20
2024-06-05T15:40
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933118866_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_cbb1b66f490c155f915b037a31996a9b.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК России совместно с Минюстом подписали совместное письмо, в котором уточняется порядок проведения проверок участников избирательных кампаний на наличие у них статуса иноагентов и причастность к террористическим и экстремистским организациям, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Что касается проверок, то 29 мая было подписано совместное письмо Центральной избирательной комиссии и Министерства юстиции... В этом совместном письме совместном мы просим, говорим о проверках на предмет наличия статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций", - сказала председатель ЦИК. Памфилова уточняет, что в письме согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок. "Проверки будут проводиться на выборах кандидатов всех уровней членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов", - уточняет она. Совместное письмо направлено на избиркомы субъектов РФ и территориальные органы Минюста. Памфилова пояснила, что письмом согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок. Проверки будут проводиться в отношении кандидатов на выборах всех уровней, членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов. В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html
https://ria.ru/20240214/provokatsii-1927229837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933118866_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a422bac78ad59b2cd71fda2c42cc8ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах

ЦИК и Минюст подписали письмо о порядке проверок участников выборов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Работа Информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК России совместно с Минюстом подписали совместное письмо, в котором уточняется порядок проведения проверок участников избирательных кампаний на наличие у них статуса иноагентов и причастность к террористическим и экстремистским организациям, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается проверок, то 29 мая было подписано совместное письмо Центральной избирательной комиссии и Министерства юстиции... В этом совместном письме совместном мы просим, говорим о проверках на предмет наличия статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций", - сказала председатель ЦИК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин запретил иноагентам избираться на выборах
15 мая, 19:10
Памфилова уточняет, что в письме согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок.
«
"Проверки будут проводиться на выборах кандидатов всех уровней членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов", - уточняет она.
Совместное письмо направлено на избиркомы субъектов РФ и территориальные органы Минюста.
Памфилова пояснила, что письмом согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок. Проверки будут проводиться в отношении кандидатов на выборах всех уровней, членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов.
В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
14 февраля, 07:57
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала