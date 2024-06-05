https://ria.ru/20240605/vybory-1950602966.html

В Курганской области назначили выборы губернатора

В Курганской области назначили выборы губернатора - РИА Новости, 05.06.2024

В Курганской области назначили выборы губернатора

Депутаты назначили на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования, выборы губернатора Курганской области, сообщила пресс-служба облдумы. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:19

2024-06-05T11:19

2024-06-05T11:19

политика

курганская область

россия

владимир путин

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Депутаты назначили на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования, выборы губернатора Курганской области, сообщила пресс-служба облдумы. В среду состоялось внеочередное заседание Курганской областной думы. "Депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов губернатора Курганской области. В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 95 устава Курганской области и статьей 6 закона "О выборах губернатора Курганской области", выборы губернатора Курганской области (назначены) на 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона, отметив, что он напряженно работал на этом посту.

https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html

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политика, курганская область, россия, владимир путин, вадим шумков