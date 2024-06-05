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В Курганской области назначили выборы губернатора - РИА Новости, 05.06.2024
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11:19 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vybory-1950602966.html
В Курганской области назначили выборы губернатора
В Курганской области назначили выборы губернатора - РИА Новости, 05.06.2024
В Курганской области назначили выборы губернатора
Депутаты назначили на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования, выборы губернатора Курганской области, сообщила пресс-служба облдумы. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:19
2024-06-05T11:19
политика
курганская область
россия
владимир путин
вадим шумков
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Депутаты назначили на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования, выборы губернатора Курганской области, сообщила пресс-служба облдумы. В среду состоялось внеочередное заседание Курганской областной думы. "Депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов губернатора Курганской области. В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 95 устава Курганской области и статьей 6 закона "О выборах губернатора Курганской области", выборы губернатора Курганской области (назначены) на 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона, отметив, что он напряженно работал на этом посту.
https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html
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политика, курганская область, россия, владимир путин, вадим шумков
Политика, Курганская область, Россия, Владимир Путин, Вадим Шумков
В Курганской области назначили выборы губернатора

Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНабережная реки Тобол в Кургане
Набережная реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Набережная реки Тобол в Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Депутаты назначили на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования, выборы губернатора Курганской области, сообщила пресс-служба облдумы.
В среду состоялось внеочередное заседание Курганской областной думы.
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"Депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов губернатора Курганской области. В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 95 устава Курганской области и статьей 6 закона "О выборах губернатора Курганской области", выборы губернатора Курганской области (назначены) на 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона, отметив, что он напряженно работал на этом посту.
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ПолитикаКурганская областьРоссияВладимир ПутинВадим Шумков
 
 
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