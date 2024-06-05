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Рост ВВП в апреле ускорился до 4,4 процента - РИА Новости, 05.06.2024
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19:22 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vvp-1950785662.html
Рост ВВП в апреле ускорился до 4,4 процента
Рост ВВП в апреле ускорился до 4,4 процента - РИА Новости, 05.06.2024
Рост ВВП в апреле ускорился до 4,4 процента
Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:22
2024-06-05T19:22
экономика
цены на нефть
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% год к году после 4,2% год к году в марте… По оценке Минэкономразвития России, по итогам января–апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1% год к году", - сказано в документе. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост ВВП в апреле ускорился до 4,4 процента

Минэкономразвития: рост ВВП в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении

© Fotolia / sdecoretГрафик
График - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% год к году после 4,2% год к году в марте… По оценке Минэкономразвития России, по итогам января–апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1% год к году", - сказано в документе.
В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора.
Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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