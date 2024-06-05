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ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vtb-1950576327.html
ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз
ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз - РИА Новости, 05.06.2024
ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз
За первые пять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем переводов клиентами среднего и малого бизнеса (СМБ) через сервис... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:21
2024-06-05T11:21
пмэф-2024
экономика
технологии
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денис бортников
федеральная налоговая служба (фнс россии)
втб (банк)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. За первые пять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем переводов клиентами среднего и малого бизнеса (СМБ) через сервис для выплат самозанятым ВТБ вырос в восемь раз и достиг 1,7 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.По его словам, число зарегистрированных в сервисе клиентов увеличилось на 40%.Общий объем выплат клиентов СМБ самозанятым исполнителям через сервис банка превысил 3,3 миллиарда рублей, а число получателей достигло 20 тысяч. По данным банка, чаще всего юрлица платят через сервис за услуги по строительству и ремонту (20%), товары собственного производства (18%) и транспортные услуги (14%).В банке также фиксируют постоянное увеличение числа пользователей личного кабинета самозанятого. С начала 2024 года оно выросло на 40%, а зарегистрированный ими доход превысил 4,8 миллиарда рублей. За первые пять месяцев самозанятые (клиенты ВТБ) получили за свои товары и услуги более 1,3 миллиарда рублей.&quot;По данным ФНС России, количество самозанятых на сегодняшний день превысило 10 миллионов и продолжает ежемесячно расти на 3%. Поддержка этого сегмента наряду с малым бизнесом входит в число стратегических приоритетов ВТБ. На горизонте двух лет мы ставим цель в один миллион самозанятых на обслуживании в банке&quot;, – приводит пресс-служба ВТБ словаБортникова.Он добавил, что в банке видят запрос рынка на качественные, доступные и простые в использовании сервисы для самозанятых и для прозрачных расчетов бизнеса с ними.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, технологии, россия, денис бортников, федеральная налоговая служба (фнс россии), втб (банк), твой бизнес – новости, пмэф
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Денис Бортников, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ВТБ (банк), Твой бизнес – новости, ПМЭФ

ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "VTB". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. За первые пять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем переводов клиентами среднего и малого бизнеса (СМБ) через сервис для выплат самозанятым ВТБ вырос в восемь раз и достиг 1,7 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
По его словам, число зарегистрированных в сервисе клиентов увеличилось на 40%.
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Общий объем выплат клиентов СМБ самозанятым исполнителям через сервис банка превысил 3,3 миллиарда рублей, а число получателей достигло 20 тысяч. По данным банка, чаще всего юрлица платят через сервис за услуги по строительству и ремонту (20%), товары собственного производства (18%) и транспортные услуги (14%).
В банке также фиксируют постоянное увеличение числа пользователей личного кабинета самозанятого. С начала 2024 года оно выросло на 40%, а зарегистрированный ими доход превысил 4,8 миллиарда рублей. За первые пять месяцев самозанятые (клиенты ВТБ) получили за свои товары и услуги более 1,3 миллиарда рублей.
«

"По данным ФНС России, количество самозанятых на сегодняшний день превысило 10 миллионов и продолжает ежемесячно расти на 3%. Поддержка этого сегмента наряду с малым бизнесом входит в число стратегических приоритетов ВТБ. На горизонте двух лет мы ставим цель в один миллион самозанятых на обслуживании в банке", – приводит пресс-служба ВТБ словаБортникова.

Он добавил, что в банке видят запрос рынка на качественные, доступные и простые в использовании сервисы для самозанятых и для прозрачных расчетов бизнеса с ними.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияДенис БортниковФедеральная налоговая служба (ФНС России)ВТБ (банк)Твой бизнес – новостиПМЭФ
 
 
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