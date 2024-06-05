https://ria.ru/20240605/vtb-1950576327.html

ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз

ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз - РИА Новости, 05.06.2024

ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в восемь раз

За первые пять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем переводов клиентами среднего и малого бизнеса (СМБ) через сервис... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:21

2024-06-05T11:21

2024-06-05T11:21

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. За первые пять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем переводов клиентами среднего и малого бизнеса (СМБ) через сервис для выплат самозанятым ВТБ вырос в восемь раз и достиг 1,7 миллиарда рублей, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.По его словам, число зарегистрированных в сервисе клиентов увеличилось на 40%.Общий объем выплат клиентов СМБ самозанятым исполнителям через сервис банка превысил 3,3 миллиарда рублей, а число получателей достигло 20 тысяч. По данным банка, чаще всего юрлица платят через сервис за услуги по строительству и ремонту (20%), товары собственного производства (18%) и транспортные услуги (14%).В банке также фиксируют постоянное увеличение числа пользователей личного кабинета самозанятого. С начала 2024 года оно выросло на 40%, а зарегистрированный ими доход превысил 4,8 миллиарда рублей. За первые пять месяцев самозанятые (клиенты ВТБ) получили за свои товары и услуги более 1,3 миллиарда рублей."По данным ФНС России, количество самозанятых на сегодняшний день превысило 10 миллионов и продолжает ежемесячно расти на 3%. Поддержка этого сегмента наряду с малым бизнесом входит в число стратегических приоритетов ВТБ. На горизонте двух лет мы ставим цель в один миллион самозанятых на обслуживании в банке", – приводит пресс-служба ВТБ словаБортникова.Он добавил, что в банке видят запрос рынка на качественные, доступные и простые в использовании сервисы для самозанятых и для прозрачных расчетов бизнеса с ними.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240528/samozanyatye-1949011712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, денис бортников, федеральная налоговая служба (фнс россии), втб (банк), твой бизнес – новости, пмэф