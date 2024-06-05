https://ria.ru/20240605/vtb-1950575323.html

ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес

ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес - РИА Новости, 05.06.2024

ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес

В ближайший год 54% предпринимателей планируют расширять свой бизнес, наибольшая доля таких компаний сосредоточена в отраслях производства товаров народного... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:24

2024-06-05T11:24

2024-06-05T11:24

россия

пмэф

втб (банк)

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948217642_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_26e5d4a912b558971252d16b31aae6d0.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В ближайший год 54% предпринимателей планируют расширять свой бизнес, наибольшая доля таких компаний сосредоточена в отраслях производства товаров народного потребления, промышленности, энергетики и сельского хозяйства, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.Согласно результатам исследования, которое провел банк, в половине случаев предприниматели планируют развивать бизнес за счет увеличения объема продаж и производства как с привлечением заемных, так и за счет собственных средств. Каждая четвертая компания, готовая расширяться, планирует выход на новые рынки сбыта и рассматривает для этого зарубежное направление – Китай, ОАЭ, страны ближнего зарубежья. Предприятия торговли и ритейла в качестве новых рынков рассматривают для себя выход на маркетплейсы.Так, в числе наиболее важных инструментов финансовой поддержки предприниматели назвали субсидии и целевые гранты, а также льготное финансирование (25% и 23%, соответственно), следует из результатов исследования. При этом в качестве инструментов льготного финансирования в основном рассматриваются кредиты. Отдельное направление – ИТ и телеком – представители этих отраслей сообщили, что больше нуждаются в налоговых льготах, особенно в послаблениях в части НДС."ВТБ сегодня – банк-партнер для 1,3 миллиона компаний и предпринимателей – каждого третьего активного бизнеса в стране. Этот сегмент проявил высокую гибкость в условиях значительных изменений последних лет, поэтому результаты исследования крайне важны – они доказывают, что предприниматели оптимистичны и в ближайший год видят для себя возможности для развития, запуска проектов и создания рабочих мест", – приводит пресс-служба банка слова Бортникова.Он добавил, что ВТБ оказывает им всестороннюю поддержку, вместе ведется работа над ростом средней продолжительности жизни бизнеса и совместно реализуются планы компаний."Рассчитываем, что уникальный для рынка персональный подход к работе с бизнесом и развитие линейки продуктов банка позволят до конца 2026 года привлечь на обслуживание в банк в 1,5 раза больше представителей СМБ", – сказал Бортников.В качестве наиболее востребованных инструментов нефинансовой поддержки более половины респондентов назвали мораторий на проверки бизнеса и упрощение отчетности. Для предприятий сферы услуг существенной помощью станет продвижение бизнеса в социальных сетях и на маркетплейсах.Каждая четвертая опрошенная компания считает текущее состояние бизнеса оптимальным и расширяться в ближайшее время не планирует.Исследование проведено банком ВТБ в мае 2024 года среди предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса в городах России с населением более 100 тысяч человек. Темой исследования стала заинтересованность предпринимателей в инструментах финансовой и нефинансовой поддержки, а также планы развития бизнеса на ближайший год.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950564224.html

https://ria.ru/20240530/marketpleysy-1949221053.html

https://ria.ru/20240603/sredstva-1950270135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пмэф, втб (банк), твой бизнес – новости