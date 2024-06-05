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ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:20 05.06.2024
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ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза
ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза - РИА Новости, 05.06.2024
ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза
Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, проводящих расчеты с дружественными странами, в первые месяцы 2024 года увеличилось почти в четыре раза по... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:20
2024-06-05T11:20
пмэф-2024
экономика
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, проводящих расчеты с дружественными странами, в первые месяцы 2024 года увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.По его словам, объем платежей в национальных валютах этих стран вырос в 3,5 раза, количество новых счетов показало аналогичную динамику."Малый и средний бизнес – наиболее гибкий и динамичный сегмент. Экспортеры и импортеры адаптировались к реалиям рынка и все активнее выстраивают отношения с партнерами из дружественных стран. Только в этом году число таких клиентов выросло у нас почти в четыре раза", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.Он добавил, что для внешнеэкономической деятельности компаний ключевое значение приобретает стабильность и скорость трансграничных расчетов."Мы будем использовать все ресурсы международного бизнеса группы ВТБ и стратегически развивать возможности этого направления", – сказал Бортников.Отмечается, что скорость в решении вопросов обслуживания международных контрактов в качестве основного фактора при выборе банка называют более 70% предпринимателей. Об этом говорят результаты исследования, проведенного банком среди клиентов среднего и малого бизнеса – участников ВЭД. На втором месте по важности для них стоят сервис и персональный подход к обслуживанию. На стоимость продуктов и услуг, а также отсутствие санкционных ограничений обращает внимание половина таких компаний.По словам Бортникова, рост расчетов в национальных валютах связан как с развитием торговых отношений российского бизнеса с дружественными странами, так и расширением перечня доступных валют для операций и улучшением клиентского пути участников ВЭД.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, денис бортников, втб (банк), россия, пмэф, твой бизнес – новости
ПМЭФ-2024, Экономика, Денис Бортников, ВТБ (банк), Россия, ПМЭФ, Твой бизнес – новости

ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, проводящих расчеты с дружественными странами, в первые месяцы 2024 года увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
По его словам, объем платежей в национальных валютах этих стран вырос в 3,5 раза, количество новых счетов показало аналогичную динамику.
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"Малый и средний бизнес – наиболее гибкий и динамичный сегмент. Экспортеры и импортеры адаптировались к реалиям рынка и все активнее выстраивают отношения с партнерами из дружественных стран. Только в этом году число таких клиентов выросло у нас почти в четыре раза", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
Он добавил, что для внешнеэкономической деятельности компаний ключевое значение приобретает стабильность и скорость трансграничных расчетов.
«
"Мы будем использовать все ресурсы международного бизнеса группы ВТБ и стратегически развивать возможности этого направления", – сказал Бортников.
Отмечается, что скорость в решении вопросов обслуживания международных контрактов в качестве основного фактора при выборе банка называют более 70% предпринимателей. Об этом говорят результаты исследования, проведенного банком среди клиентов среднего и малого бизнеса – участников ВЭД. На втором месте по важности для них стоят сервис и персональный подход к обслуживанию. На стоимость продуктов и услуг, а также отсутствие санкционных ограничений обращает внимание половина таких компаний.
По словам Бортникова, рост расчетов в национальных валютах связан как с развитием торговых отношений российского бизнеса с дружественными странами, так и расширением перечня доступных валют для операций и улучшением клиентского пути участников ВЭД.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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