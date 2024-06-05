https://ria.ru/20240605/vtb-1950571822.html

ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза

ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза - РИА Новости, 05.06.2024

ВТБ: число предпринимателей с расчетами в нацвалютах выросло почти в 4 раза

Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, проводящих расчеты с дружественными странами, в первые месяцы 2024 года увеличилось почти в четыре раза по... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:20

2024-06-05T11:20

2024-06-05T11:20

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, проводящих расчеты с дружественными странами, в первые месяцы 2024 года увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.По его словам, объем платежей в национальных валютах этих стран вырос в 3,5 раза, количество новых счетов показало аналогичную динамику."Малый и средний бизнес – наиболее гибкий и динамичный сегмент. Экспортеры и импортеры адаптировались к реалиям рынка и все активнее выстраивают отношения с партнерами из дружественных стран. Только в этом году число таких клиентов выросло у нас почти в четыре раза", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.Он добавил, что для внешнеэкономической деятельности компаний ключевое значение приобретает стабильность и скорость трансграничных расчетов."Мы будем использовать все ресурсы международного бизнеса группы ВТБ и стратегически развивать возможности этого направления", – сказал Бортников.Отмечается, что скорость в решении вопросов обслуживания международных контрактов в качестве основного фактора при выборе банка называют более 70% предпринимателей. Об этом говорят результаты исследования, проведенного банком среди клиентов среднего и малого бизнеса – участников ВЭД. На втором месте по важности для них стоят сервис и персональный подход к обслуживанию. На стоимость продуктов и услуг, а также отсутствие санкционных ограничений обращает внимание половина таких компаний.По словам Бортникова, рост расчетов в национальных валютах связан как с развитием торговых отношений российского бизнеса с дружественными странами, так и расширением перечня доступных валют для операций и улучшением клиентского пути участников ВЭД.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240527/natsionalizatsiya-1948523251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис бортников, втб (банк), россия, пмэф, твой бизнес – новости