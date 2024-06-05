https://ria.ru/20240605/vsu-1950635213.html

"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями

"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями - РИА Новости, 05.06.2024

"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями

Украинские военнослужащие заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа артиллерийских орудий, пишет газета Telegraph, поговорившая РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:33

2024-06-05T12:33

2024-06-05T12:47

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа артиллерийских орудий, пишет газета Telegraph, поговорившая с несколькими военными. "Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные", - приводит газета слова неназванного украинского артиллериста. Как отмечает Telegraph, украинские военные заявили о тяжелых условиях на линии боевого соприкосновения. По словам солдат ВСУ, хотя новые поставки после выделения Вашингтоном очередного пакета помощи Киеву уже начали доходить до них, российские войска по-прежнему превосходят их в обеспеченности боеприпасами. Ранее западные СМИ писали, что Россия, скорее всего, будет иметь огневое превосходство над Украиной как минимум до конца года на фоне нехватки артиллерийских снарядов у Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада.

https://ria.ru/20240605/instruktory-1950618858.html

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945946218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато