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"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями - РИА Новости, 05.06.2024
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12:33 05.06.2024 (обновлено: 12:47 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/vsu-1950635213.html
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями - РИА Новости, 05.06.2024
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
Украинские военнослужащие заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа артиллерийских орудий, пишет газета Telegraph, поговорившая РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:33
2024-06-05T12:47
в мире
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа артиллерийских орудий, пишет газета Telegraph, поговорившая с несколькими военными. "Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные", - приводит газета слова неназванного украинского артиллериста. Как отмечает Telegraph, украинские военные заявили о тяжелых условиях на линии боевого соприкосновения. По словам солдат ВСУ, хотя новые поставки после выделения Вашингтоном очередного пакета помощи Киеву уже начали доходить до них, российские войска по-прежнему превосходят их в обеспеченности боеприпасами. Ранее западные СМИ писали, что Россия, скорее всего, будет иметь огневое превосходство над Украиной как минимум до конца года на фоне нехватки артиллерийских снарядов у Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада.
https://ria.ru/20240605/instruktory-1950618858.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями

Telegraph: поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа орудий

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа артиллерийских орудий, пишет газета Telegraph, поговорившая с несколькими военными.
"Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные", - приводит газета слова неназванного украинского артиллериста.
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Как отмечает Telegraph, украинские военные заявили о тяжелых условиях на линии боевого соприкосновения. По словам солдат ВСУ, хотя новые поставки после выделения Вашингтоном очередного пакета помощи Киеву уже начали доходить до них, российские войска по-прежнему превосходят их в обеспеченности боеприпасами.
Ранее западные СМИ писали, что Россия, скорее всего, будет иметь огневое превосходство над Украиной как минимум до конца года на фоне нехватки артиллерийских снарядов у Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада.
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