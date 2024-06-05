https://ria.ru/20240605/vsu-1950416931.html

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.06.2024

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области

Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, предположил в беседе с РИА Новости офицер группировки российских войск... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:30

2024-06-05T06:30

2024-06-05T07:34

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, предположил в беседе с РИА Новости офицер группировки российских войск "Север" с позывным "Атлет".Группировка "Север" ведет наступление в Харьковской области с 10 мая. Противника уже удалось подвинуть от российской границы более чем на 10 километров. В настоящий момент идут тяжелые бои за населенные пункты Волчанск и Липцы."Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует", — пояснил "Атлет".Собеседник также рассказал о новой тактике ВСУ на этом направлении. Украинские войска, по его словам, стали очень активно применять дроны — "не жалеют даже на отдельных пехотинцев". "Таким образом он пытается нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. В последние дни участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько "птичек" мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть", — сказал офицер.

https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html

https://ria.ru/20240601/germaniya-1949884872.html

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