https://ria.ru/20240605/vsu-1950416931.html
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.06.2024
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области
Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, предположил в беседе с РИА Новости офицер группировки российских войск... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:30
2024-06-05T06:30
2024-06-05T07:34
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, предположил в беседе с РИА Новости офицер группировки российских войск "Север" с позывным "Атлет".Группировка "Север" ведет наступление в Харьковской области с 10 мая. Противника уже удалось подвинуть от российской границы более чем на 10 километров. В настоящий момент идут тяжелые бои за населенные пункты Волчанск и Липцы."Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует", — пояснил "Атлет".Собеседник также рассказал о новой тактике ВСУ на этом направлении. Украинские войска, по его словам, стали очень активно применять дроны — "не жалеют даже на отдельных пехотинцев". "Таким образом он пытается нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. В последние дни участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько "птичек" мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть", — сказал офицер.
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950377732.html
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в мире, киев, харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Волчанск
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг ВСУ в Харьковской области
Офицер с позывным Атлет дал прогноз по тактике ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, предположил в беседе с РИА Новости офицер группировки российских войск "Север" с позывным "Атлет".
Группировка "Север" ведет наступление в Харьковской области с 10 мая. Противника уже удалось подвинуть от российской границы более чем на 10 километров. В настоящий момент идут тяжелые бои за населенные пункты Волчанск и Липцы.
"Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует", — пояснил "Атлет".
Собеседник также рассказал о новой тактике ВСУ на этом направлении. Украинские войска, по его словам, стали очень активно применять дроны — "не жалеют даже на отдельных пехотинцев".
"Таким образом он пытается нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. В последние дни участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько "птичек" мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть", — сказал офицер.