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Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН - РИА Новости, 05.06.2024
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14:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vpp-1950686799.html
Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН
Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН - РИА Новости, 05.06.2024
Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН
Поставщики из РФ продолжают приглашаться к участию в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:35
2024-06-05T14:35
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РИМ, 5 июн - РИА Новости. Поставщики из РФ продолжают приглашаться к участию в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки, сообщил РИА Новости представитель международной организации. Ранее РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с ВПП участников рынка сообщила, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для гуманитарной организации. "ВПП может подтвердить, что поставщики из Российской Федерации приглашаются и продолжают приглашаться к участию во всех закупочных тендерах ВПП. В некоторых случаях ВПП может получать финансирование от доноров, которое ограничивает закупки на определенных рынках. За последние пять лет объем продовольственных товаров, поставляемых ВПП из России, оставался в целом постоянным", -заявили агентству в ВПП.
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экономика, россия, оон, в мире
Экономика, Россия, ООН, В мире
Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН

Представитель ВПП ООН: поставщики из России продолжают участвовать в тендерах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 июн - РИА Новости. Поставщики из РФ продолжают приглашаться к участию в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки, сообщил РИА Новости представитель международной организации.
Ранее РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с ВПП участников рынка сообщила, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для гуманитарной организации.
"ВПП может подтвердить, что поставщики из Российской Федерации приглашаются и продолжают приглашаться к участию во всех закупочных тендерах ВПП. В некоторых случаях ВПП может получать финансирование от доноров, которое ограничивает закупки на определенных рынках. За последние пять лет объем продовольственных товаров, поставляемых ВПП из России, оставался в целом постоянным", -заявили агентству в ВПП.
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