https://ria.ru/20240605/vpp-1950686799.html

Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН

Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН - РИА Новости, 05.06.2024

Поставщиков из России продолжают приглашать к участию в тендерах ВПП ООН

Поставщики из РФ продолжают приглашаться к участию в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:35

2024-06-05T14:35

2024-06-05T14:35

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РИМ, 5 июн - РИА Новости. Поставщики из РФ продолжают приглашаться к участию в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН, но донорская помощь в некоторых случаях ограничивает подобные закупки, сообщил РИА Новости представитель международной организации. Ранее РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с ВПП участников рынка сообщила, что компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для гуманитарной организации. "ВПП может подтвердить, что поставщики из Российской Федерации приглашаются и продолжают приглашаться к участию во всех закупочных тендерах ВПП. В некоторых случаях ВПП может получать финансирование от доноров, которое ограничивает закупки на определенных рынках. За последние пять лет объем продовольственных товаров, поставляемых ВПП из России, оставался в целом постоянным", -заявили агентству в ВПП.

https://ria.ru/20240131/nigeriya-1924523215.html

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