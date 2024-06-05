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В "Сбере" рассказали, сколько длится процесс открытия филиала банка в Китае - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:25 05.06.2024 (обновлено: 05:44 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950547910.html
В "Сбере" рассказали, сколько длится процесс открытия филиала банка в Китае
В "Сбере" рассказали, сколько длится процесс открытия филиала банка в Китае - РИА Новости, 05.06.2024
В "Сбере" рассказали, сколько длится процесс открытия филиала банка в Китае
Процесс открытия филиала зарубежного банка в Китае занимает от двух до трех лет, а иногда он может продлиться и пять лет, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:25
2024-06-05T05:44
пмэф-2024
китай
шанхай
пекин
сбербанк россии
альфа-банк
сбер
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Процесс открытия филиала зарубежного банка в Китае занимает от двух до трех лет, а иногда он может продлиться и пять лет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк в прошлом году заявил о намерении открыть филиал в Китае. Как отметил Ведяхин, процесс идет по установленному регламенту и в соответствии с графиком, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового регулирования КНР. "Открытие филиала в Китае занимает от двух до трех лет, иногда даже до пяти. Это заведомо длинный путь, но мы работаем, плотно взаимодействуем", - сказал топ-менеджер. В настоящее время только один российский банк имеет лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. Это ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Кроме Сбербанка открыть филиал в КНР планирует Альфа-банк. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240123/protsedury-1923059750.html
https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543131.html
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китай, шанхай, пекин, сбербанк россии, альфа-банк, сбер
ПМЭФ-2024, Китай, Шанхай, Пекин, Сбербанк России, Альфа-банк, Сбер
В "Сбере" рассказали, сколько длится процесс открытия филиала банка в Китае

"Сбер": процесс открытия филиала зарубежного банка в КНР длится до трех лет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Процесс открытия филиала зарубежного банка в Китае занимает от двух до трех лет, а иногда он может продлиться и пять лет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Сбербанк в прошлом году заявил о намерении открыть филиал в Китае. Как отметил Ведяхин, процесс идет по установленному регламенту и в соответствии с графиком, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового регулирования КНР.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай
23 января, 18:37
"Открытие филиала в Китае занимает от двух до трех лет, иногда даже до пяти. Это заведомо длинный путь, но мы работаем, плотно взаимодействуем", - сказал топ-менеджер.
В настоящее время только один российский банк имеет лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. Это ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Кроме Сбербанка открыть филиал в КНР планирует Альфа-банк.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику
03:15
 
ПМЭФ-2024КитайШанхайПекинСбербанк РоссииАльфа-банкСбер
 
 
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