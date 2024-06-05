https://ria.ru/20240605/vedma-1950792340.html

Задержанная "ведьма" Алена Полынь не участвовала в "Битве экстрасенсов"

Задержанная "ведьма" Алена Полынь не участвовала в "Битве экстрасенсов" - РИА Новости, 05.06.2024

Задержанная "ведьма" Алена Полынь не участвовала в "Битве экстрасенсов"

Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алёна Полынь) не участвовала ни в шоу "Битва экстрасенсов", ни в проекте "Новая Битва... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:53

2024-06-05T19:53

2024-06-05T19:53

ивантеевка

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алёна Полынь) не участвовала ни в шоу "Битва экстрасенсов", ни в проекте "Новая Битва экстрасенсов", сообщается в Telegram-канале "ТНТач". "Телеканал ТНТ может подтвердить, что Алена Полынь не участвовала ни в шоу "Битва экстрасенсов", ни в проекте "Новая Битва экстрасенсов", - говорится в сообщении канала, в котором пресс-служба рассказывает о внутренней кухне ТНТ. Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (она же - Алена Полынь) по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги, у жительницы Ивантеевки прошли обыски. Позднее медиа дали Суликовой (также известной, как Алена Полынь) статус участницы "Битвы экстрасенсов" на ТНТ. Кроме того, продюсеры и редакторы сообщили, что Полынь не брала старт в отборочных испытаниях ни в одном из сезонов, а также не подавала заявку на предварительный кастинг.

https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917563802.html

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