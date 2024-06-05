https://ria.ru/20240605/varlamov-1950654958.html
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.06.2024
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:15
2024-06-05T13:15
2024-06-05T13:20
россия
илья варламов
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Варламов Илья Александрович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.Ранее его уже штрафовали на 50 и 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса иностранного агента в публикациях в Telegram.Кроме того, в конце мая Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.Минюст внес блогера в реестр в марте 2023-го. По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался оспорить это решение в суде, но неудачно.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20230515/inoagent-1872024268.html
https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, илья варламов, происшествия
Россия, Илья Варламов, Происшествия
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Илью Варламова в третий раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Варламов Илья Александрович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ
(Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.
Ранее его уже штрафовали на 50 и 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса иностранного агента в публикациях в Telegram.
Кроме того, в конце мая Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
Минюст внес блогера в реестр в марте 2023-го. По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался оспорить это решение в суде, но неудачно.
* Лицо, признанное иноагентом в России