https://ria.ru/20240605/varlamov-1950654958.html

Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.06.2024

Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:15

2024-06-05T13:15

2024-06-05T13:20

россия

илья варламов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860205728_0:156:2614:1626_1920x0_80_0_0_28ee005da2e860cddf215d296cb0c7b4.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Варламов Илья Александрович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.Ранее его уже штрафовали на 50 и 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса иностранного агента в публикациях в Telegram.Кроме того, в конце мая Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.Минюст внес блогера в реестр в марте 2023-го. По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался оспорить это решение в суде, но неудачно.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20230515/inoagent-1872024268.html

https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, илья варламов, происшествия