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Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.06.2024
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13:15 05.06.2024 (обновлено: 13:20 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/varlamov-1950654958.html
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.06.2024
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:15
2024-06-05T13:20
россия
илья варламов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Варламов Илья Александрович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.Ранее его уже штрафовали на 50 и 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса иностранного агента в публикациях в Telegram.Кроме того, в конце мая Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.Минюст внес блогера в реестр в марте 2023-го. По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался оспорить это решение в суде, но неудачно.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20230515/inoagent-1872024268.html
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россия, илья варламов, происшествия
Россия, Илья Варламов, Происшествия
Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Илью Варламова в третий раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов (признан иноагентом)
Илья Варламов (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Илья Варламов (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие плашки иноагента в его публикациях, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Варламов Илья Александрович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов
15 мая 2023, 22:46
Ранее его уже штрафовали на 50 и 30 тысяч рублей за неуказание своего статуса иностранного агента в публикациях в Telegram.
Кроме того, в конце мая Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
Минюст внес блогера в реестр в марте 2023-го. По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался оспорить это решение в суде, но неудачно.
* Лицо, признанное иноагентом в России
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов
29 мая, 14:56
 
РоссияИлья ВарламовПроисшествия
 
 
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