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На Украине пожаловались на катастрофическую нехватку электроэнергии - РИА Новости, 05.06.2024
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20:06 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950795675.html
На Украине пожаловались на катастрофическую нехватку электроэнергии
На Украине пожаловались на катастрофическую нехватку электроэнергии - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине пожаловались на катастрофическую нехватку электроэнергии
Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:06
2024-06-05T20:06
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжены, сообщил в среду генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последних разрушений нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. Будут графики (отключений – ред.). Если будем не вкладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*. Он отметил, что в Киеве отключений будет больше, нежели в других регионах, так как там расположено большое количество критической инфраструктуры. "То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями", - подчеркнул Коваленко. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в среду заявил, что Украина может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии в сутки. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
На Украине пожаловались на катастрофическую нехватку электроэнергии

YASNO: Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжены, сообщил в среду генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последних разрушений нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. Будут графики (отключений – ред.). Если будем не вкладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Он отметил, что в Киеве отключений будет больше, нежели в других регионах, так как там расположено большое количество критической инфраструктуры. "То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями", - подчеркнул Коваленко.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в среду заявил, что Украина может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии в сутки.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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