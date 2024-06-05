https://ria.ru/20240605/ukraina-1950756875.html
На Украине допустили повышение тарифов на отопление
На Украине допустили повышение тарифов на отопление - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине допустили повышение тарифов на отопление
Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:42
2024-06-05T17:42
2024-06-05T17:42
украина
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153276/18/1532761850_0:510:5184:3426_1920x0_80_0_0_70832cc651f57211c684913567b012be.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара). "Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", - ответил Железняк на вопрос издания New Voice, на что еще будут поднимать тарифы. При этом депутат не уточнил, с нового ли отопительного сезона планируется повышение тарифов. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее в среду писала, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153276/18/1532761850_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_1a28b8587c14e57966d89e3a5155c188.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине допустили повышение тарифов на отопление
Депутат Рады Железняк заявил о возможном повышении тарифов на отопление
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).
"Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", - ответил Железняк на вопрос издания New Voice, на что еще будут поднимать тарифы.
При этом депутат не уточнил, с нового ли отопительного сезона планируется повышение тарифов.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее в среду писала, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.