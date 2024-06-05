Рейтинг@Mail.ru
На Украине допустили повышение тарифов на отопление - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950756875.html
На Украине допустили повышение тарифов на отопление
На Украине допустили повышение тарифов на отопление - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине допустили повышение тарифов на отопление
Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:42
2024-06-05T17:42
украина
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153276/18/1532761850_0:510:5184:3426_1920x0_80_0_0_70832cc651f57211c684913567b012be.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара). "Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", - ответил Железняк на вопрос издания New Voice, на что еще будут поднимать тарифы. При этом депутат не уточнил, с нового ли отопительного сезона планируется повышение тарифов. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее в среду писала, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153276/18/1532761850_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_1a28b8587c14e57966d89e3a5155c188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине допустили повышение тарифов на отопление

Депутат Рады Железняк заявил о возможном повышении тарифов на отопление

CC BY 4.0 / Anton Galeta / Черкаська теплоелектроцентральЧеркасская ТЭЦ
Черкасская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
CC BY 4.0 / Anton Galeta / Черкаська теплоелектроцентраль
Черкасская ТЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).
Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ
Вчера, 09:35
"Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", - ответил Железняк на вопрос издания New Voice, на что еще будут поднимать тарифы.
При этом депутат не уточнил, с нового ли отопительного сезона планируется повышение тарифов.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее в среду писала, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины
Вчера, 08:00
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала