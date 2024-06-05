https://ria.ru/20240605/ukraina-1950756875.html

На Украине допустили повышение тарифов на отопление

На Украине допустили повышение тарифов на отопление - РИА Новости, 05.06.2024

На Украине допустили повышение тарифов на отопление

Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:42

2024-06-05T17:42

2024-06-05T17:42

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тарифы на тепло могут поднять на Украине после повышения цен на электроэнергию, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара). "Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", - ответил Железняк на вопрос издания New Voice, на что еще будут поднимать тарифы. При этом депутат не уточнил, с нового ли отопительного сезона планируется повышение тарифов. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее в среду писала, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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