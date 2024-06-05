https://ria.ru/20240605/ukraina-1950732382.html

На Украине отрицают информацию о контроле за перемещением граждан

На Украине отрицают информацию о контроле за перемещением граждан - РИА Новости, 05.06.2024

На Украине отрицают информацию о контроле за перемещением граждан

Министерство информации Украины отрицает информацию о том, что правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

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МОСКВА, 5 июн – РАИ Новости. Министерство информации Украины отрицает информацию о том, что правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия". Данное украинское приложение является аналогом "Госуслуг" в России. Ранее в среду издание "Страна" сообщило, что на Украине правоохранительные органы могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия". "Дия" не отслеживает местонахождение пользователей. "Дия" не имеет собственной базы данных и не хранит информацию о пользователях, а лишь отображает данные, которые уже хранятся в государственных реестрах", - приводит слова ведомства украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. В издании при этом добавили, что функция определения местоположения в "Дие" есть. Она необходима для получения некоторых услуг в приложении.

https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html

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в мире, технологии, украина