https://ria.ru/20240605/ukraina-1950730968.html
МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным
МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным - РИА Новости, 05.06.2024
МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в среду, что демобилизоваться могут все бывшие украинские военнопленные, вне зависимости от даты возвращения из плена. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:39
2024-06-05T16:39
2024-06-05T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
игорь клименко
алексей гончаренко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381644_0:0:2459:1383_1920x0_80_0_0_0b7c93cc6869fbbb6791f5940e68dfac.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в среду, что демобилизоваться могут все бывшие украинские военнопленные, вне зависимости от даты возвращения из плена. Так министр отреагировал на сообщение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Нацгвардия разослала частям документ, которым обязывает демобилизовывать только освобожденных из плена после 18 мая 2024 года. "Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен. Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", - написал Клименко в своем Telegram-канале. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240601/plen-1949822333.html
https://ria.ru/20240530/obmen-1949344209.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381644_322:0:2459:1603_1920x0_80_0_0_359392ff2227750ec5f9b6c6ac7e4c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, игорь клименко, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Игорь Клименко, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным
Глава МВД Клименко: демобилизоваться могут все бывшие украинские военнопленные
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в среду, что демобилизоваться могут все бывшие украинские военнопленные, вне зависимости от даты возвращения из плена.
Так министр отреагировал на сообщение депутата Верховной рады
Алексея Гончаренко* (внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) о том, что Нацгвардия разослала частям документ, которым обязывает демобилизовывать только освобожденных из плена после 18 мая 2024 года.
"Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен. Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.