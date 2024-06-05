https://ria.ru/20240605/ukraina-1950730968.html

МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным

МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным - РИА Новости, 05.06.2024

МВД Украины отрицает сообщения об отказе в демобилизации военнопленным

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в среду, что демобилизоваться могут все бывшие украинские военнопленные, вне зависимости от даты возвращения из плена. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:39

2024-06-05T16:39

2024-06-05T16:42

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в среду, что демобилизоваться могут все бывшие украинские военнопленные, вне зависимости от даты возвращения из плена. Так министр отреагировал на сообщение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Нацгвардия разослала частям документ, которым обязывает демобилизовывать только освобожденных из плена после 18 мая 2024 года. "Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен. Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", - написал Клименко в своем Telegram-канале. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240601/plen-1949822333.html

https://ria.ru/20240530/obmen-1949344209.html

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в мире, украина, россия, игорь клименко, алексей гончаренко, верховная рада украины