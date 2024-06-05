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Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией - РИА Новости, 05.06.2024
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15:05 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950698124.html
Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией
Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией - РИА Новости, 05.06.2024
Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией
Посол Украины Марко Шевченко не исключил закрытие границы с Молдавией в случае прихода к власти в Кишиневе партий, считающих Россию стратегическим партнером. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:05
2024-06-05T15:05
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Посол Украины Марко Шевченко не исключил закрытие границы с Молдавией в случае прихода к власти в Кишиневе партий, считающих Россию стратегическим партнером. Молдавская оппозиция, в частности, политический блок "Победа", Партия коммунистов, Партия социалистов, выступают за нормализацию отношений с РФ. "Я завершаю свой мандат посла в Молдавии, поэтому могу быть немного недипломатичным. Давайте пофантазируем, Украина может закрыть границу, если в Молдавии изберут партии, считающие Россию стратегическим партнером. Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем", - сказал Шевченко в эфире частного кишинёвского телеканала Exclusiv TV. На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины - их работа приостановлена с февраля 2022 года по решению украинской стороны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903876587.html
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в мире, россия, молдавия, украина
В мире, Россия, Молдавия, Украина
Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией

Украина может закрыть границу с Молдавией в случае избрания пророссийских партий

© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Посол Украины Марко Шевченко не исключил закрытие границы с Молдавией в случае прихода к власти в Кишиневе партий, считающих Россию стратегическим партнером.
Молдавская оппозиция, в частности, политический блок "Победа", Партия коммунистов, Партия социалистов, выступают за нормализацию отношений с РФ.
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"Я завершаю свой мандат посла в Молдавии, поэтому могу быть немного недипломатичным. Давайте пофантазируем, Украина может закрыть границу, если в Молдавии изберут партии, считающие Россию стратегическим партнером. Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем", - сказал Шевченко в эфире частного кишинёвского телеканала Exclusiv TV.
На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины - их работа приостановлена с февраля 2022 года по решению украинской стороны.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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