https://ria.ru/20240605/ukraina-1950698124.html

Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией

Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией - РИА Новости, 05.06.2024

Посол Украины не исключил закрытия границы с Молдавией

Посол Украины Марко Шевченко не исключил закрытие границы с Молдавией в случае прихода к власти в Кишиневе партий, считающих Россию стратегическим партнером. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:05

2024-06-05T15:05

2024-06-05T15:05

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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Посол Украины Марко Шевченко не исключил закрытие границы с Молдавией в случае прихода к власти в Кишиневе партий, считающих Россию стратегическим партнером. Молдавская оппозиция, в частности, политический блок "Победа", Партия коммунистов, Партия социалистов, выступают за нормализацию отношений с РФ. "Я завершаю свой мандат посла в Молдавии, поэтому могу быть немного недипломатичным. Давайте пофантазируем, Украина может закрыть границу, если в Молдавии изберут партии, считающие Россию стратегическим партнером. Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем", - сказал Шевченко в эфире частного кишинёвского телеканала Exclusiv TV. На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины - их работа приостановлена с февраля 2022 года по решению украинской стороны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903876587.html

https://ria.ru/20240413/moldaviya-1939397516.html

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