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СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг" - РИА Новости, 05.06.2024
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14:55 05.06.2024 (обновлено: 14:59 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950694091.html
СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг"
СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг" - РИА Новости, 05.06.2024
СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг"
Правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия", сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:55
2024-06-05T14:59
в мире
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европа
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия", сообщило украинское издание "Страна". Данное украинское приложение является аналогом "Госуслуг" в России. "Украинские правоохранители могут отслеживать передвижения украинцев через "Дию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Соответствующий вывод журналисты сделали, ознакомившись с материалами дела экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Как сообщается в судебных документах, следствие использовало данные о входе в приложение для определения местонахождения одного из фигурантов дела. Такой метод позволил определить, что фигурант активно перемещался по Европе и арабским странам. В издании допускают, что такой же механизм может быть использован для слежки за гражданами Украины и на территории страны.
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в мире, технологии, украина, европа, дмитрий сенниченко
В мире, Технологии, Украина, Европа, Дмитрий Сенниченко
СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг"

"Страна": на Украине могут следить за перемещением граждан через "Дию"

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия", сообщило украинское издание "Страна".
Данное украинское приложение является аналогом "Госуслуг" в России.
"Украинские правоохранители могут отслеживать передвижения украинцев через "Дию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Соответствующий вывод журналисты сделали, ознакомившись с материалами дела экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Как сообщается в судебных документах, следствие использовало данные о входе в приложение для определения местонахождения одного из фигурантов дела. Такой метод позволил определить, что фигурант активно перемещался по Европе и арабским странам.
В издании допускают, что такой же механизм может быть использован для слежки за гражданами Украины и на территории страны.
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В миреТехнологииУкраинаЕвропаДмитрий Сенниченко
 
 
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