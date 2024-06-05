https://ria.ru/20240605/ukraina-1950694091.html

СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг"

СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг" - РИА Новости, 05.06.2024

СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг"

Правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия", сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:55

2024-06-05T14:55

2024-06-05T14:59

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технологии

украина

европа

дмитрий сенниченко

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины могут следить за перемещением граждан через государственное приложение "Дия", сообщило украинское издание "Страна". Данное украинское приложение является аналогом "Госуслуг" в России. "Украинские правоохранители могут отслеживать передвижения украинцев через "Дию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Соответствующий вывод журналисты сделали, ознакомившись с материалами дела экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Как сообщается в судебных документах, следствие использовало данные о входе в приложение для определения местонахождения одного из фигурантов дела. Такой метод позволил определить, что фигурант активно перемещался по Европе и арабским странам. В издании допускают, что такой же механизм может быть использован для слежки за гражданами Украины и на территории страны.

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html

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в мире, технологии, украина, европа, дмитрий сенниченко