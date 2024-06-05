https://ria.ru/20240605/ukraina-1950666059.html

На Украине мужчина умер в военкомате

На Украине мужчина умер в военкомате - РИА Новости, 05.06.2024

На Украине мужчина умер в военкомате

Эпилептический приступ случился у мужчины после доставки в военкомат в Житомирской области на западе Украины, позже гражданин скончался, сообщили в областном... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:41

2024-06-05T13:41

2024-06-05T13:49

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Эпилептический приступ случился у мужчины после доставки в военкомат в Житомирской области на западе Украины, позже гражданин скончался, сообщили в областном военкомате. "Двадцать восьмого мая 2024 года во второй отдел Звягельского районного территориального центра (военкомата – ред.) доставили военнообязанного для прохождения военно-врачебной комиссии. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Житомирского областного военкомата, опубликованном в соцсети Facebook*.В военкомате утверждают, что мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. Второго июня он скончался в больнице. "Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", - добавили в военкомате. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html

https://ria.ru/20240510/voenkomat-1945169444.html

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в мире, украина, житомирская область, россия, владимир зеленский, facebook, вооруженные силы украины