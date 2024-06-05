https://ria.ru/20240605/ukraina-1950657538.html

Половина украинцев считает, что Зеленский не выполнил все обещания

Половина украинцев считает, что Зеленский не выполнил все обещания - РИА Новости, 05.06.2024

Половина украинцев считает, что Зеленский не выполнил все обещания

Половина граждан Украины считают, что Владимир Зеленский не выполнил как минимум большую часть, если не все свои предвыборные обещания, свидетельствуют... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:20

2024-06-05T13:20

2024-06-05T13:20

украина

владимир зеленский

андрей смирнов

кмис

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Половина граждан Украины считают, что Владимир Зеленский не выполнил как минимум большую часть, если не все свои предвыборные обещания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился на Украине с 16 по 22 мая методом телефонных интервью. В нем участвовали 1002 респондента в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет 3,4%. "Восемнадцать процентов респондентов ответили, что Зеленский выполнил большинство или все обещания (из них о выполнении всех обещаний говорят 5%). Почти столько же считают, что он выполнил около половины обещаний, а 50% считают, что он выполнил меньшинство или ни одного из обещаний (из них 25% считают, что он не выполнил ни одного обещания)", - говорится в материале, опубликованном на сайте КМИС. Причиной, по которой Зеленский не выполнил свои обещания, 50% опрошенных назвали нечестных и коррумпированных людей в его команде, 32% - отсутствие в окружении Зеленского квалифицированных специалистов, а 27% винят во всем личную некомпетентность и неопытность Зеленского. Еще 26% - упомянули влияние олигархов, 14% - личную коррумпированность Зеленского. Ранее в мае украинские СМИ сообщали, что экс-заместителю главы офиса Владимира Заленского Андрею Смирнову предъявлено обвинение в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен (около 389 тысяч долларов). Зеленский в конце марта уволил Смирнова с должностей заместителей главы его офиса. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html

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украина, владимир зеленский, андрей смирнов, кмис