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На Украине предложили платить за доносы на уклонистов - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 05.06.2024 (обновлено: 11:51 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950606670.html
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов
Законопроект о создании на Украине военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:25
2024-06-05T11:51
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Законопроект о создании на Украине военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Ранее Верховной радой Украины был зарегистрирован законопроект о создании в стране военной полиции. По информации местных СМИ, основной функцией ведомства будет предотвращение дезертирства в рядах ВСУ. "В законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает Рада, вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги, а также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства", - говорится в сообщении "Страны". В тексте законопроекта оговаривается возможность военной полиции осуществлять сотрудничество с гражданами на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, а также материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений. Несмотря на отсутствие в тексте документа прямого упоминания уклонистов и дезертиров, согласно нормам украинского законодательства, они являются нарушителями законодательства в сфере воинского учета, а, следовательно, также попадают под упомянутую норм о содействии органам, говорится в материале "Страны".
https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html
https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html
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украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Киев
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов

"Страна": на Украине введут вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Законопроект о создании на Украине военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее Верховной радой Украины был зарегистрирован законопроект о создании в стране военной полиции. По информации местных СМИ, основной функцией ведомства будет предотвращение дезертирства в рядах ВСУ.
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"В законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает Рада, вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги, а также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства", - говорится в сообщении "Страны".
В тексте законопроекта оговаривается возможность военной полиции осуществлять сотрудничество с гражданами на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, а также материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений.
Несмотря на отсутствие в тексте документа прямого упоминания уклонистов и дезертиров, согласно нормам украинского законодательства, они являются нарушителями законодательства в сфере воинского учета, а, следовательно, также попадают под упомянутую норм о содействии органам, говорится в материале "Страны".
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