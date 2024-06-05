https://ria.ru/20240605/ukraina-1950606670.html
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов
Законопроект о создании на Украине военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:25
2024-06-05T11:25
2024-06-05T11:51
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Законопроект о создании на Украине военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Ранее Верховной радой Украины был зарегистрирован законопроект о создании в стране военной полиции. По информации местных СМИ, основной функцией ведомства будет предотвращение дезертирства в рядах ВСУ. "В законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает Рада, вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги, а также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства", - говорится в сообщении "Страны". В тексте законопроекта оговаривается возможность военной полиции осуществлять сотрудничество с гражданами на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, а также материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений. Несмотря на отсутствие в тексте документа прямого упоминания уклонистов и дезертиров, согласно нормам украинского законодательства, они являются нарушителями законодательства в сфере воинского учета, а, следовательно, также попадают под упомянутую норм о содействии органам, говорится в материале "Страны".
https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html
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украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Киев
На Украине предложили платить за доносы на уклонистов
"Страна": на Украине введут вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Законопроект о создании на Украине военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
Ранее Верховной радой
Украины был зарегистрирован законопроект о создании в стране военной полиции. По информации местных СМИ, основной функцией ведомства будет предотвращение дезертирства в рядах ВСУ
.
"В законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает Рада, вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги, а также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства", - говорится в сообщении "Страны".
В тексте законопроекта оговаривается возможность военной полиции осуществлять сотрудничество с гражданами на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, а также материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений.
Несмотря на отсутствие в тексте документа прямого упоминания уклонистов и дезертиров, согласно нормам украинского законодательства, они являются нарушителями законодательства в сфере воинского учета, а, следовательно, также попадают под упомянутую норм о содействии органам, говорится в материале "Страны".