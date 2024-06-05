Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной
"Страна": польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной
© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале.
"Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной", - говорится в сообщении "Страны".
Издание публикует видеозапись, предоставленную ему украинским водителем. На записи группа людей в сигнальных жилетах и с флагами Польши в руках перекрыла дорогу колонне грузовых автомобилей.
Днем ранее украинская госпогранслужба сообщила, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.