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Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.06.2024
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10:01 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950577070.html
Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.06.2024
Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной
Протестующие польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:01
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польша
украина
дональд туск
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале."Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной", - говорится в сообщении "Страны". Издание публикует видеозапись, предоставленную ему украинским водителем. На записи группа людей в сигнальных жилетах и с флагами Польши в руках перекрыла дорогу колонне грузовых автомобилей. Днем ранее украинская госпогранслужба сообщила, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.
https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
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польша, украина, дональд туск
Польша, Украина, Дональд Туск
Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

"Страна": польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале.
"Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной", - говорится в сообщении "Страны".
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Вчера, 09:39
Издание публикует видеозапись, предоставленную ему украинским водителем. На записи группа людей в сигнальных жилетах и с флагами Польши в руках перекрыла дорогу колонне грузовых автомобилей.
Днем ранее украинская госпогранслужба сообщила, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе.
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Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.
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