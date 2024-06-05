https://ria.ru/20240605/ukraina-1950577070.html

Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.06.2024

Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:01

2024-06-05T10:01

2024-06-05T10:01

польша

украина

дональд туск

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает местное издание "Страна" в Telegram-канале."Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной", - говорится в сообщении "Страны". Издание публикует видеозапись, предоставленную ему украинским водителем. На записи группа людей в сигнальных жилетах и с флагами Польши в руках перекрыла дорогу колонне грузовых автомобилей. Днем ранее украинская госпогранслужба сообщила, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.

https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

польша

украина

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польша, украина, дональд туск