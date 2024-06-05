https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ
Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ
Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:35
2024-06-05T09:35
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. В "Укргидроэнерго" сообщали, что две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, назвали повреждения оборудования критическими. "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", - заявил изданию неназванный чиновник, комментируя нанесенный украинской энергетике ущерб. Другой собеседник газеты назвал аварийные отключения электроэнергии "новой нормой". "Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку "разрушительной", а другой заявил, что ... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня", - подчеркивает издание. По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, руководство Украины будет вынуждено пойти на дальнейшее повышение тарифов, что является непопулярной мерой среди населения. "Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов (в день - ред.)", - приводит газета слова Додонова. Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240107/svet-1920034764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ
FT: жители Украины к зиме будут находиться большую часть суток без света
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света, пишет газета Financial Times
со ссылкой на украинских чиновников.
Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. В "Укргидроэнерго" сообщали, что две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, назвали повреждения оборудования критическими.
"Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", - заявил изданию неназванный чиновник, комментируя нанесенный украинской энергетике ущерб.
Другой собеседник газеты назвал аварийные отключения электроэнергии "новой нормой". "Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку "разрушительной", а другой заявил, что ... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня", - подчеркивает издание.
По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, руководство Украины будет вынуждено пойти на дальнейшее повышение тарифов, что является непопулярной мерой среди населения. "Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов (в день - ред.)", - приводит газета слова Додонова.
Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.