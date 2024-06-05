https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ

Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте, пишут СМИ

Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:35

2024-06-05T09:35

2024-06-05T09:37

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. В "Укргидроэнерго" сообщали, что две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, назвали повреждения оборудования критическими. "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", - заявил изданию неназванный чиновник, комментируя нанесенный украинской энергетике ущерб. Другой собеседник газеты назвал аварийные отключения электроэнергии "новой нормой". "Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку "разрушительной", а другой заявил, что ... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня", - подчеркивает издание. По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, руководство Украины будет вынуждено пойти на дальнейшее повышение тарифов, что является непопулярной мерой среди населения. "Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов (в день - ред.)", - приводит газета слова Додонова. Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240107/svet-1920034764.html

https://ria.ru/20231129/defitsit-1912702978.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы рф