https://ria.ru/20240605/ukraina-1950555344.html

Кандидат в ЕП назвала политику США причиной конфликта на Украине

Кандидат в ЕП назвала политику США причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Кандидат в ЕП назвала политику США причиной конфликта на Украине

Нынешняя трагедия на Украине происходит потому, что Украина стала заложницей так называемой элиты и интересов Америки и Европейского союза, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:53

2024-06-05T07:53

2024-06-05T07:54

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АФИНЫ, 5 июн – РИА Новости. Нынешняя трагедия на Украине происходит потому, что Украина стала заложницей так называемой элиты и интересов Америки и Европейского союза, заявила РИА Новости кандидат в депутаты Европарламента Людмила Богила. Она уроженка СССР, родом из Луганской области, врач по профессии. Богила также возглавляет Центр научных и общественных инициатив. Богила идет на выборы в Европарламент от внепарламентской греческой партии ЭПАМ (Единый всенародный фронт). "Гибнет Украина, гибнут славянские парни. Мы выступаем против всего этого, против демонизации России и за диалог. Люди должны понимать – то, что происходит сегодня на Украине, это не результат якобы захватнических настроений России. Это результат захватнических настроений Америки и ее сателлитов и вынужденных действий России для предотвращения распространения фашизма по всей Европе", - сказала Богила. По ее словам, все, с кем она общалась в прошлом году во время кампании по выборам в парламент Греции, все с кем она общается сейчас, поддерживают эту позицию, выражают понимание происходящего, и многие хорошо ориентируются в событиях на Украине. Богила отметила, что правящая партия "Новая демократия" установила высокий финансовый барьер – 20 тысяч евро, чтобы отстранить небольшие партии и независимых кандидатов от участия в выборах, и деятельность небольших партий проправительственные СМИ не освещают. "Мы, кандидаты ЭПАМ и председатель партии Димитрис Казакис, ежедневно встречаемся с избирателями, и в Афинах, и в регионах. Люди позитивно реагировали на встречи с нами. Но только небольшие альтернативные медиа сообщают о встречах, а на большие телеканалы нам доступ закрыт, как и другим небольшим партиям. Идет засилье правящей партии", - сказала Богила. "Все русскоговорящие граждане Греции, все выходцы из России, Украины и Молдавии, все, кто знает историю и понимает действия России, и уважает ее, кто знает, что стоит за происходящими событиями, на встречах поддерживают нас, и хотелось бы, чтобы они поддержали нас и на выборах", - сказала Богила. Среди проблем Греции кандидат отметила крайне сложную ситуацию в здравоохранении и проблемы с так называемым зеленым переходом. "В здравоохранении идет политика уничтожения государственного сектора. Закрываются больницы. Низкие зарплаты. Создаются невыносимые условия для работы медработников, и они покидают свои посты, отправляются за рубеж. Часто на островах в медпунктах нет ничего из оборудования, из лекарств. Нет элементарного кардиографа, перевязочного материала. Пациенты стоят по много месяцев в очередях на операции, и некоторые люди не дожидаются операций", - сказала она. Что касается "зеленого перехода", то в горах вместо сгоревшего леса появляются фотоэлектрические станции и ветряки, вместо озеленения. Людмила Богила особо отметила, что партия поддерживает традиционную семью и все выступления за традиционные ценности. "Мы относимся с уважением и пониманием к особенностям других людей, но поддерживаем и продвигаем традиционные ценности, которые являются залогом психического здоровья детей, которых растят папа и мама, и залогом физического здоровья будущих поколений, если они воспитываются в здоровой среде. 6 июля в Греции намерены отметить день семьи, и мы поддерживаем это", - сказала Богила.

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309466.html

https://ria.ru/20240605/bogila-1950548782.html

https://ria.ru/20240528/rakety-1948803177.html

https://ria.ru/20240605/kredit-1950553437.html

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