G7 намерена помочь Украине с помощью денег России
Йеллен: G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет активов РФ
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет доходов с заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
"Мы обсуждали возможность предоставления Украине кредита от G7 и использование непредвиденной прибыли (бельгийской Euroclear с замороженных активов России. – ред.) для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены", — сообщила Йеллен.
Как утверждает министр, данный подход, "похоже, пользуется значительной поддержкой", при этом она выразила надежду на его доработку и последующее представление лидерам стран G7 на предстоящем саммите объединения в Италии.
Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов на Западе.