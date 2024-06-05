https://ria.ru/20240605/ukraina-1950545851.html

G7 намерена помочь Украине с помощью денег России

G7 намерена помочь Украине с помощью денег России - РИА Новости, 05.06.2024

G7 намерена помочь Украине с помощью денег России

G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет доходов с заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T04:50

2024-06-05T04:50

2024-06-05T04:50

в мире

украина

россия

сша

джанет йеллен

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет доходов с заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената."Мы обсуждали возможность предоставления Украине кредита от G7 и использование непредвиденной прибыли (бельгийской Euroclear с замороженных активов России. – ред.) для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены", — сообщила Йеллен.Как утверждает министр, данный подход, "похоже, пользуется значительной поддержкой", при этом она выразила надежду на его доработку и последующее представление лидерам стран G7 на предстоящем саммите объединения в Италии.Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов на Западе.

https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html

https://ria.ru/20240529/fedrezerv-1948727672.html

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в мире, украина, россия, сша, джанет йеллен, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии