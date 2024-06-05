https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины

Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины - РИА Новости, 05.06.2024

Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины

Вчера на Украине произошли два, на первый взгляд, совершенно малозначимых события, которые при этом предельно исчерпывающе описывают общегосударственные... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:07

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

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служба безопасности украины

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Вчера на Украине произошли два, на первый взгляд, совершенно малозначимых события, которые при этом предельно исчерпывающе описывают общегосударственные процессы.Во-первых, бывший министр энергетики Иван Плачков в эфире одного из телеканалов призвал сограждан уже сейчас озаботиться поисками друзей и знакомых в сельской местности из числа тех, у кого есть печное отопление на дровах. Отставной чиновник без обиняков пояснил, что только такой вариант поможет многим согреться зимой, поскольку в настоящий момент ситуация в сфере украинской энергетики критическая, а к зиме плавно перейдет в катастрофическую.Во-вторых, мэр пока еще украинского города Николаева на своей странице в соцсетях опубликовал сообщение, что СБУ задержала 74-летнего пенсионера, который якобы корректировал российские ракетные удары по местной теплоэлектростанции. Выяснилось, что незадачливого дедушку самый реактивный в мире суд Украины успел приговорить к 15 годам заключения, что, учитывая преклонный возраст и условия содержания, равносильно пожизненному сроку.Оба события имеют прямое отношение к состоянию и перспективам украинской энергетики, и потому, как говорят оперативники, мы можем их объединить по подследственности.Выступление Ивана Плачкова интересно тем, что рушит громадный пласт украинской пропаганды, одновременно нацеленной на поддержание высокого духа у рядовых украинцев и максимальное уязвление россиян. Специально для тех, кто не особо понимает, о чем идет речь, поясним.Сразу после государственного переворота 2014 года, когда с подачи Киева двусторонние отношения стран стремительно рухнули на дно, попутно начались проблемы с поставками природного газа на Украину как для внутреннего потребления, так и для транзита дальше, на запад. Это был не первый, но предпоследний акт так называемых газовых войн, в результате которого поставки стали неуклонно падать и процесс этот стал индикатором одновременной широкой деиндустриализации. И хотя украинская промышленность рассыпалась опережающими темпами, а правительство в Киеве торжественно отчитывалось о количестве дней без импорта российских углеводородов, ресурсов Украине стало откровенно не хватать, что по цепочке вызвало последовательный и постоянный рост цен на энергоносители и для промышленных, и для бытовых потребителей.Например, если в 2014-м один киловатт-час стоил 0,42 украинской гривны, то к 2020 году он подрос уже до 1,68 гривны. Правда, справедливости ради нужно отметить, что тариф этот был установлен в 2017-м и три года оставался без движения. В аналогичной прогрессии росла стоимость коммунальных услуг, причем сами украинцы отмечали, что наибольший рост и самую болезненную реакцию вызывало повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление. К началу СВО, по сравнению с тем же 2014-м, стоимость гигакалории тепла для всех видов потребителей в среднем увеличилась на шестьдесят процентов.С 1 июня постановлением украинского кабинета министров стоимость одного киловатт-часа для населения составляет 4,32 гривны (9,67 рублей). Украинские источники подсчитали, что теперь средняя семья, расходующая в месяц 168 киловатт-часов, будет платить за свет 725 гривен (1625 рублей) вместо 443 (992 рубля). Но это не конец. Вчера заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что едва введенный тариф нужно повышать до 7,5 гривны (16,8 рубля), так как текущая ставка покрывает только производство и доставку электроэнергии, то есть украинская генерация работает "в ноль".В секторе ХВС, ГВС, отопления (где они еще сохранились в централизованном виде), капитального ремонта жилфонда, вывоза мусора и прочих коммунальных услуг динамика, идентичная до копейки.Естественно, что населению подобное очень не нравилось, крепло подспудное возмущение, и вот тогда некие политтехнологи и мастера психологических операций вбросили в украинское общество один из сотен заранее продуманных нарративов. Упоминаемый нами выше сводился к тому, что Россия якобы отрезает украинцам газ в надежде, что следующей зимой они совершенно точно замерзнут и сдадутся. Простейшая психологическая манипуляция, так как, подчеркнем, никогда ни один из российских политиков или энергетиков ничего подобного не говорил, не писал и не подразумевал. Никогда.Украинцы, верные поэзии Александра Пушкина, где "обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад", годами носились по российским ресурсам, упиваясь собственной силой и бесконечно радуясь нескончаемой победе над глупыми москалями, которые все ждут-ждут, когда Украина замерзнет, а она все никак.К лету 2024 года суровая реальность показала, что на Украине в сфере энергетики все было довольно неплохо по единственной причине — Москва до начала СВО и не ставила перед собой подобных задач и целей. На свалку истории отправился и пресловутый нарратив, который успешно поддерживал общественные настроения внутри Украины целых десять лет.Выбитая из-под широких украинских мозгов подпорка высвободила лавину копившегося недовольства, и власть в Киеве, чтобы вновь отвести от себя вектор народной ненависти, пошла по простейшему пути. Развернула охоту на ведьм, на роль которых привычно назначила самых беззащитных.На фотографии, которую разместил у себя на странице Александр Сенкевич, 74-летний дедушка стоит со скованными за спиной руками, а на шею ему костоломы из СБУ повесили советский красный вымпел победителя социалистического соревнования, видимо, найденный у старика дома. Так сказать, для максимальной визуализации, кто во всем виноват.В комментариях к записи (сейчас уже удалена) потерявшие человеческий облик и последние крохи морали с воспитанием граждане Украины требовали линчевать старика без суда и следствия, соревнуясь в жестокости. И никто не потрудился подумать, зачем дедушке наводить российские ракеты на ТЭЦ, которая была введена в строй в 1902 году, в 1939-м перепрофилирована в теплоэнергоцентраль, нанесена на все мыслимые карты, ее фото и точные координаты есть на всех картографических интернет-ресурсах. Не говоря уже про наличие у России собственной орбитальной группировки, в составе которой более сотни спутников различного назначения, что позволяет ежесуточно обновлять необходимые данные.Буквально парой дней ранее по аналогичной схеме на растерзание толпы бросили некую воспитательницу детского сада в Харькове, она якобы тоже наводила российские беспилотники и ракеты. Любому мало-мальски сведущему в военном деле человеку понятно, что это полная ахинея. Но режиму нелегитимного Зеленского на это совершенно плевать, его главная задача — канализировать народную ненависть, бросив в толпу, разъяренную от постоянного сидения без света, с дикими счетами за коммуналку, кусок жертвенного мяса.И пока охлос виртуально рвет на части очередную несчастную жертву, спуская пар, Зеленский и компания получают еще пару дней передышки. А потому, чем хуже будет ситуация на Украине, тем, увы, чаще будут выявлять "российских шпионов" из числа стариков, детей и женщин.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html

https://ria.ru/20240603/kharkov-1950159484.html

https://radiosputnik.ru/20240601/elektroenergiya-1949837277.html

https://radiosputnik.ru/20240528/tes-1948959501.html

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950458929.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949895582.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, киев, россия, жкх, служба безопасности украины