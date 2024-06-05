Рейтинг@Mail.ru
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ukrain-1950710680.html
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД - РИА Новости, 05.06.2024
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД
Украина и Китай провели в среду политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, стороны наметили совместные шаги по активизации... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:44
2024-06-05T15:44
в мире
китай
украина
швейцария
андрей сибига
ли хуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0591325c0ed3f3df13170454eed79e9f.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украина и Китай провели в среду политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, стороны наметили совместные шаги по активизации контактов, сообщает украинский МИД. "Политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел состоялись 5 июня. Украинскую сторону представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, китайскую – заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Кроме того, стороны обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества. Сибига в том числе рассказал о подготовке к конференции по Украине в Швейцарии. По данным украинского МИД, в рамках визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.
https://ria.ru/20240605/kitay-1950543450.html
китай
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f38bca40bc43b640d17894c091873599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, швейцария, андрей сибига, ли хуэй
В мире, Китай, Украина, Швейцария, Андрей Сибига, Ли Хуэй
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД

МИД Украины: Украина и Китай наметили совместные шаги по активизации контактов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украина и Китай провели в среду политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, стороны наметили совместные шаги по активизации контактов, сообщает украинский МИД.
"Политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел состоялись 5 июня. Украинскую сторону представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, китайскую – заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Кроме того, стороны обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества. Сибига в том числе рассказал о подготовке к конференции по Украине в Швейцарии.
По данным украинского МИД, в рамках визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Киеве испугались ответа Китая на хамство Зеленского
Вчера, 03:26
 
В миреКитайУкраинаШвейцарияАндрей СибигаЛи Хуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала