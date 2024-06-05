https://ria.ru/20240605/ukrain-1950710680.html
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД - РИА Новости, 05.06.2024
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД
Украина и Китай провели в среду политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, стороны наметили совместные шаги по активизации... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:44
2024-06-05T15:44
2024-06-05T15:44
в мире
китай
украина
швейцария
андрей сибига
ли хуэй
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украина и Китай провели в среду политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, стороны наметили совместные шаги по активизации контактов, сообщает украинский МИД. "Политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел состоялись 5 июня. Украинскую сторону представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, китайскую – заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Кроме того, стороны обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества. Сибига в том числе рассказал о подготовке к конференции по Украине в Швейцарии. По данным украинского МИД, в рамках визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.
https://ria.ru/20240605/kitay-1950543450.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, украина, швейцария, андрей сибига, ли хуэй
В мире, Китай, Украина, Швейцария, Андрей Сибига, Ли Хуэй
Украина и Китай провели консультации на уровне замглав МИД
МИД Украины: Украина и Китай наметили совместные шаги по активизации контактов