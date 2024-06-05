https://ria.ru/20240605/tsivileva-1950799103.html

Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева

Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева - РИА Новости, 05.06.2024

Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева

Более 3,5 тысячи ветеранов спецоперации при содействии фонда "Защитники Отечества" занимаются воспитанием детей и молодежи, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:31

2024-06-05T20:31

2024-06-05T20:32

специальная военная операция на украине

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российское историческое общество

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 3,5 тысячи ветеранов спецоперации при содействии фонда "Защитники Отечества" занимаются воспитанием детей и молодежи, сообщила в своем Telegram-канале председатель фонда Анна Цивилева. Она рассказала, что приняла участие в общем собрании Российского исторического общества (РИО) в Санкт-Петербурге под руководством его председателя Сергея Нарышкина, где представила информацию о работе фонда. "При содействии нашей организации более 3500 ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи, герои встречаются с ними в школах, ссузах и вузах. За год работы фонд стал инициатором более 25 000 мероприятий патриотической направленности. В них приняли участие более 500 000 детей", - написала Цивилева. Кроме того, она отметила, что фонд начал реализовывать проекты открытия собственных музеев в регионах – как в своих филиалах, так и в учебных учреждениях, а также мемориальных досок, увековечивающих память героев – учащихся школ. "Уверена, что сотрудничество фонда "Защитники Отечества" и Российского исторического общества позволит распространить на все регионы проекты по сохранению исторической памяти и увековечению подвигов наших героев, которые защищают интересы Родины", - добавила Цивилева.

https://ria.ru/20240601/pomosch-1949888966.html

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общество, санкт-петербург, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия