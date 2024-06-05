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Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 05.06.2024 (обновлено: 20:32 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tsivileva-1950799103.html
Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева
Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева - РИА Новости, 05.06.2024
Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева
Более 3,5 тысячи ветеранов спецоперации при содействии фонда "Защитники Отечества" занимаются воспитанием детей и молодежи, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:31
2024-06-05T20:32
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербург
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 3,5 тысячи ветеранов спецоперации при содействии фонда "Защитники Отечества" занимаются воспитанием детей и молодежи, сообщила в своем Telegram-канале председатель фонда Анна Цивилева. Она рассказала, что приняла участие в общем собрании Российского исторического общества (РИО) в Санкт-Петербурге под руководством его председателя Сергея Нарышкина, где представила информацию о работе фонда. "При содействии нашей организации более 3500 ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи, герои встречаются с ними в школах, ссузах и вузах. За год работы фонд стал инициатором более 25 000 мероприятий патриотической направленности. В них приняли участие более 500 000 детей", - написала Цивилева. Кроме того, она отметила, что фонд начал реализовывать проекты открытия собственных музеев в регионах – как в своих филиалах, так и в учебных учреждениях, а также мемориальных досок, увековечивающих память героев – учащихся школ. "Уверена, что сотрудничество фонда "Защитники Отечества" и Российского исторического общества позволит распространить на все регионы проекты по сохранению исторической памяти и увековечению подвигов наших героев, которые защищают интересы Родины", - добавила Цивилева.
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общество, санкт-петербург, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербург, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Россия
Более 3,5 тысячи ветеранов СВО заняты в сфере воспитания, заявила Цивилева

Цивилева: более 3,5 тысячи ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева
Руководитель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 3,5 тысячи ветеранов спецоперации при содействии фонда "Защитники Отечества" занимаются воспитанием детей и молодежи, сообщила в своем Telegram-канале председатель фонда Анна Цивилева.
Она рассказала, что приняла участие в общем собрании Российского исторического общества (РИО) в Санкт-Петербурге под руководством его председателя Сергея Нарышкина, где представила информацию о работе фонда.
"При содействии нашей организации более 3500 ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи, герои встречаются с ними в школах, ссузах и вузах. За год работы фонд стал инициатором более 25 000 мероприятий патриотической направленности. В них приняли участие более 500 000 детей", - написала Цивилева.
Кроме того, она отметила, что фонд начал реализовывать проекты открытия собственных музеев в регионах – как в своих филиалах, так и в учебных учреждениях, а также мемориальных досок, увековечивающих память героев – учащихся школ.
"Уверена, что сотрудничество фонда "Защитники Отечества" и Российского исторического общества позволит распространить на все регионы проекты по сохранению исторической памяти и увековечению подвигов наших героев, которые защищают интересы Родины", - добавила Цивилева.
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