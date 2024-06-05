https://ria.ru/20240605/tsentr-1950546341.html

Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ

Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024

Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ

Группировка войск "Центр" нанесла поражение 340 выявленным целям ВСУ, в том числе пункту управления подразделениями, уничтожено до 585 украинских... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:03

2024-06-05T05:03

2024-06-05T05:37

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка войск "Центр" нанесла поражение 340 выявленным целям ВСУ, в том числе пункту управления подразделениями, уничтожено до 585 украинских военнослужащих, три БМП, в том числе американская Bradley, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Группировка войск "Центр" продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии", - сообщил Савчук. По его словам, потери ВСУ составили до 585 военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе одна американская Bradley, пять буксируемых гаубиц "Мста-Б", две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивная система залпового огня HIMARS. "Средствами противовоздушного обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, шесть беспилотных летательных аппаратов", - сказал Савчук.

https://ria.ru/20240604/spetsoperatsiya-1950429734.html

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html

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в мире, вооруженные силы украины