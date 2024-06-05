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Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024
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05:03 05.06.2024 (обновлено: 05:37 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tsentr-1950546341.html
Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ
Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024
Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ
Группировка войск "Центр" нанесла поражение 340 выявленным целям ВСУ, в том числе пункту управления подразделениями, уничтожено до 585 украинских... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:03
2024-06-05T05:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка войск "Центр" нанесла поражение 340 выявленным целям ВСУ, в том числе пункту управления подразделениями, уничтожено до 585 украинских военнослужащих, три БМП, в том числе американская Bradley, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Группировка войск "Центр" продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии", - сообщил Савчук. По его словам, потери ВСУ составили до 585 военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе одна американская Bradley, пять буксируемых гаубиц "Мста-Б", две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивная система залпового огня HIMARS. "Средствами противовоздушного обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, шесть беспилотных летательных аппаратов", - сказал Савчук.
https://ria.ru/20240604/spetsoperatsiya-1950429734.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 585 боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за сутки поразила 340 целей и уничтожила до 585 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка войск "Центр" нанесла поражение 340 выявленным целям ВСУ, в том числе пункту управления подразделениями, уничтожено до 585 украинских военнослужащих, три БМП, в том числе американская Bradley, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии", - сообщил Савчук.
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По его словам, потери ВСУ составили до 585 военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе одна американская Bradley, пять буксируемых гаубиц "Мста-Б", две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивная система залпового огня HIMARS.
"Средствами противовоздушного обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, шесть беспилотных летательных аппаратов", - сказал Савчук.
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