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Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:04 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/tsena-1950741997.html
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra
Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:04
2024-06-05T17:04
пмэф-2024
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Если говорить самый низкий ценовой порог - от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года… Она может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, комментируя цены на Iskra. Ранее в среду "АвтоВАЗ" впервые презентовал на форуме Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь". Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
ПМЭФ-2024, Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra

Соколов: cтоимость самой бюджетной Lada Iskra сейчас оценивается в 1-1,2 млн руб

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Если говорить самый низкий ценовой порог - от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года… Она может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, комментируя цены на Iskra.
АвтоВАЗ представил новую модель — седан Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra
Вчера, 13:29
Ранее в среду "АвтоВАЗ" впервые презентовал на форуме Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь".
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
АвтоВАЗ запатентовал облик новой Lada
28 февраля, 10:59
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
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