https://ria.ru/20240605/tsena-1950741997.html

Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024

Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra

Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:04

2024-06-05T17:04

2024-06-05T17:04

пмэф-2024

экономика

авто

тольятти

ижевск

россия

максим соколов

автоваз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950673817_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_e06b3a0dcf762279948439cf02cd77fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Если говорить самый низкий ценовой порог - от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года… Она может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, комментируя цены на Iskra. Ранее в среду "АвтоВАЗ" впервые презентовал на форуме Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь". Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/lada-1950660702.html

https://ria.ru/20240228/lada-1929931987.html

тольятти

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio