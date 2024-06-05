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Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra
Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:04
2024-06-05T17:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Если говорить самый низкий ценовой порог - от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года… Она может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, комментируя цены на Iskra. Ранее в среду "АвтоВАЗ" впервые презентовал на форуме Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь". Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/lada-1950660702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
ПМЭФ-2024, Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
Глава "АвтоВАЗа" назвал цену самой бюджетной Lada Iskra
Соколов: cтоимость самой бюджетной Lada Iskra сейчас оценивается в 1-1,2 млн руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Если говорить самый низкий ценовой порог - от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года… Она может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, комментируя цены на Iskra.
Ранее в среду "АвтоВАЗ" впервые презентовал на форуме Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь".
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти
.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске
. В середине мая 2022 года французский Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ
. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.