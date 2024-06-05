Рейтинг@Mail.ru
ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/tsar-1950567520.html
ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов
ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов - РИА Новости, 05.06.2024
ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов
Центральноафриканская республика намерена ориентироваться на РФ в сфере образования и новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в ЦАР... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:21
2024-06-05T09:21
цар
россия
банги
александр бикантов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950349394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a11d7baf1f3266006c06a9af81d1bd29.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Центральноафриканская республика намерена ориентироваться на РФ в сфере образования и новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. Посол рассказал, что на протяжении десятилетий ЦАР была объектом "технологического неоимпериализма" западных государств. Он добавил, что в ЦАР не осуществлялся трансфер технологий, а страны Запада рассматривали республику как "заповедную зону" и "резерв сырья". "Сегодня Банги намерен ориентироваться, в том числе, на Москву в сфере развития образования и новых технологий", - сообщил он. По словам Бикантова, почти в десять раз была увеличена квота на обучение в российских вузах студентов из ЦАР. Посол напомнил, что в 2023 году на полях саммита Россия-Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством высшего образования, технологических инноваций и научных исследований ЦАР и министерством науки и высшего образования Российской Федерации. "Партнёры выражают заинтересованность в очередном увеличении квоты на обучение в России по линии Россотрудничества. Работа в данном направлении ведётся", - заключил он.
https://ria.ru/20240308/vizit-1931938271.html
https://ria.ru/20240308/vizit-1931938627.html
цар
россия
банги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950349394_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_77a8427216147f1993558b933952d970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, россия, банги, александр бикантов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
ЦАР, Россия, Банги, Александр Бикантов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов

Посол Бикантов: ЦАР будет ориентироваться на Россию в сфере образования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Центральноафриканская республика намерена ориентироваться на РФ в сфере образования и новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
Посол рассказал, что на протяжении десятилетий ЦАР была объектом "технологического неоимпериализма" западных государств. Он добавил, что в ЦАР не осуществлялся трансфер технологий, а страны Запада рассматривали республику как "заповедную зону" и "резерв сырья".
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург
8 марта, 19:22
«
"Сегодня Банги намерен ориентироваться, в том числе, на Москву в сфере развития образования и новых технологий", - сообщил он.
По словам Бикантова, почти в десять раз была увеличена квота на обучение в российских вузах студентов из ЦАР. Посол напомнил, что в 2023 году на полях саммита Россия-Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством высшего образования, технологических инноваций и научных исследований ЦАР и министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
"Партнёры выражают заинтересованность в очередном увеличении квоты на обучение в России по линии Россотрудничества. Работа в данном направлении ведётся", - заключил он.
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию
8 марта, 19:26
 
ЦАРРоссияБангиАлександр БикантовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала