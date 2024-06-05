https://ria.ru/20240605/tsar-1950567520.html

ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов

ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов - РИА Новости, 05.06.2024

ЦАР хочет ориентироваться на Россию в сфере образования, заявил Бикантов

Центральноафриканская республика намерена ориентироваться на РФ в сфере образования и новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в ЦАР... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:21

2024-06-05T09:21

2024-06-05T09:21

цар

россия

банги

александр бикантов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Центральноафриканская республика намерена ориентироваться на РФ в сфере образования и новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. Посол рассказал, что на протяжении десятилетий ЦАР была объектом "технологического неоимпериализма" западных государств. Он добавил, что в ЦАР не осуществлялся трансфер технологий, а страны Запада рассматривали республику как "заповедную зону" и "резерв сырья". "Сегодня Банги намерен ориентироваться, в том числе, на Москву в сфере развития образования и новых технологий", - сообщил он. По словам Бикантова, почти в десять раз была увеличена квота на обучение в российских вузах студентов из ЦАР. Посол напомнил, что в 2023 году на полях саммита Россия-Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством высшего образования, технологических инноваций и научных исследований ЦАР и министерством науки и высшего образования Российской Федерации. "Партнёры выражают заинтересованность в очередном увеличении квоты на обучение в России по линии Россотрудничества. Работа в данном направлении ведётся", - заключил он.

https://ria.ru/20240308/vizit-1931938271.html

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цар, россия, банги, александр бикантов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)