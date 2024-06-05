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Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
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07:38 05.06.2024 (обновлено: 07:54 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tsar-1950554442.html
Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР
Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР
Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской военной базы в стране и численности российского контингента, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:38
2024-06-05T07:54
цар
россия
москва
александр бикантов
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской военной базы в стране и численности российского контингента, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. "Вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений", - сказал Бикантов, отвечая на вопрос, на каком этапе находятся переговоры о строительстве базы. Он добавил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран". "В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", - заключил посол.
https://ria.ru/20240605/tsar-1950551075.html
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цар, россия, москва, александр бикантов, фостен-арканж туадера
ЦАР, Россия, Москва, Александр Бикантов, Фостен-Арканж Туадера
Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР

Дипломат Бикантов: Москва и Банги обсуждают создание российской базы в ЦАР

© РИА НовостиРоссия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику
Россия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости
Россия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской военной базы в стране и численности российского контингента, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны.
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"Вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений", - сказал Бикантов, отвечая на вопрос, на каком этапе находятся переговоры о строительстве базы. Он добавил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран".
"В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", - заключил посол.
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ЦАРРоссияМоскваАлександр БикантовФостен-Арканж Туадера
 
 
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