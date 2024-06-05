https://ria.ru/20240605/tsar-1950554442.html

Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР

Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024

Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР

Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской военной базы в стране и численности российского контингента, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:38

2024-06-05T07:38

2024-06-05T07:54

цар

россия

москва

александр бикантов

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской военной базы в стране и численности российского контингента, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. "Вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений", - сказал Бикантов, отвечая на вопрос, на каком этапе находятся переговоры о строительстве базы. Он добавил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран". "В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", - заключил посол.

https://ria.ru/20240605/tsar-1950551075.html

https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html

цар

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цар, россия, москва, александр бикантов, фостен-арканж туадера