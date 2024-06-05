https://ria.ru/20240605/tsar-1950551075.html
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР
Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:40
2024-06-05T06:40
2024-06-05T06:55
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Высказываясь в целом по теме, он обратил внимание на то, что "традиционно вопросы ВТС являются чувствительными и решаются по линии Минобороны России". Он также напомнил, что "в ЦАР успешно функционирует такой новый род войск, как армейская авиация в составе ВС ЦАР". По его словам, по случаю Дня победы в Великой Отечественной войне здесь были организованы показательные полеты вертолетов отечественного производства и учебно-боевых самолетов L-39, переданных в дар ЦАР нашей страной в прошлом году. "В текущем году Россия намерена начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники", - заключил он.
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949448059.html
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цар, россия, москва, александр бикантов, aero l-39 albatros
ЦАР, Россия, Москва, Александр Бикантов, Aero L-39 Albatros
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР
Дипломат: РФ хочет начать переподготовку пилотов и наземного персонала ЦАР
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
Высказываясь в целом по теме, он обратил внимание на то, что "традиционно вопросы ВТС являются чувствительными и решаются по линии Минобороны России". Он также напомнил, что "в ЦАР успешно функционирует такой новый род войск, как армейская авиация в составе ВС ЦАР".
По его словам, по случаю Дня победы в Великой Отечественной войне здесь были организованы показательные полеты вертолетов отечественного производства и учебно-боевых самолетов L-39, переданных в дар ЦАР нашей страной в прошлом году.
"В текущем году Россия намерена начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники", - заключил он.