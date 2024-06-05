Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 05.06.2024 (обновлено: 06:55 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tsar-1950551075.html
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР
Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:40
2024-06-05T06:55
цар
россия
москва
александр бикантов
aero l-39 albatros
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:254:2825:1843_1920x0_80_0_0_a1271704850d56828141b1364cc59971.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Высказываясь в целом по теме, он обратил внимание на то, что "традиционно вопросы ВТС являются чувствительными и решаются по линии Минобороны России". Он также напомнил, что "в ЦАР успешно функционирует такой новый род войск, как армейская авиация в составе ВС ЦАР". По его словам, по случаю Дня победы в Великой Отечественной войне здесь были организованы показательные полеты вертолетов отечественного производства и учебно-боевых самолетов L-39, переданных в дар ЦАР нашей страной в прошлом году. "В текущем году Россия намерена начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники", - заключил он.
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949448059.html
https://ria.ru/20240126/tsar-1923553877.html
цар
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f03177f72f271053c19469435b9853a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, россия, москва, александр бикантов, aero l-39 albatros
ЦАР, Россия, Москва, Александр Бикантов, Aero L-39 Albatros
Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР

Дипломат: РФ хочет начать переподготовку пилотов и наземного персонала ЦАР

© РИА Новости / Николай Журавлев | Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в медиабанк
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
Высказываясь в целом по теме, он обратил внимание на то, что "традиционно вопросы ВТС являются чувствительными и решаются по линии Минобороны России". Он также напомнил, что "в ЦАР успешно функционирует такой новый род войск, как армейская авиация в составе ВС ЦАР".
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
США распространили антироссийские санкции на фирму из ЦАР
30 мая, 17:13
По его словам, по случаю Дня победы в Великой Отечественной войне здесь были организованы показательные полеты вертолетов отечественного производства и учебно-боевых самолетов L-39, переданных в дар ЦАР нашей страной в прошлом году.
"В текущем году Россия намерена начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники", - заключил он.
Учебно-боевой самолет L-39
Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39
26 января, 06:34
 
ЦАРРоссияМоскваАлександр БикантовAero L-39 Albatros
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала