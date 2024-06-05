https://ria.ru/20240605/tsar-1950551075.html

Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР

Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024

Россия намерена начать переподготовку летчиков и наземного персонала ЦАР

Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:40

2024-06-05T06:40

2024-06-05T06:55

цар

россия

москва

александр бикантов

aero l-39 albatros

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва в этом году планирует начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Высказываясь в целом по теме, он обратил внимание на то, что "традиционно вопросы ВТС являются чувствительными и решаются по линии Минобороны России". Он также напомнил, что "в ЦАР успешно функционирует такой новый род войск, как армейская авиация в составе ВС ЦАР". По его словам, по случаю Дня победы в Великой Отечественной войне здесь были организованы показательные полеты вертолетов отечественного производства и учебно-боевых самолетов L-39, переданных в дар ЦАР нашей страной в прошлом году. "В текущем году Россия намерена начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники", - заключил он.

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949448059.html

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цар, россия, москва, александр бикантов, aero l-39 albatros