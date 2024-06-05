https://ria.ru/20240605/tsar-1950548258.html

В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат

В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат - РИА Новости, 05.06.2024

В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат

В ЦАР были бы рады продолжению поставок российского зерна, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:31

2024-06-05T05:31

2024-06-05T05:31

цар

россия

банги

александр бикантов

фостен-арканж туадера

феликс молуа

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В ЦАР были бы рады продолжению поставок российского зерна, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Феликс Молуа выражали благодарность властям Российской Федерации за осуществлении поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. Отвечая на вопрос, поступала ли стороны Банги просьба к Москве о поставке дополнительной продовольственной помощи, посол рассказал, что "в Банги высоко оценили российскую гуманитарную продовольственную помощь в виде 50 тысяч тонн зерна". Бикантов пояснил, что помощь РФ "полностью покрыла годовые потребности страны в пшенице" "В ЦАР были бы рады, если бы Россия продолжила практику поставок продовольственной помощи", - сказал он. Бикантов рассказал, что в ЦАР "сложилась парадоксальная ситуация". По его информации, 75% центральноафриканцев заняты в секторе сельского хозяйства, на него приходится около 55% ВВП страны". "Тем не менее, по данным Всемирной продовольственной программы, 41% центральноафриканцев страдают от недоедания", - добавил посол. По его словам, "на фоне массового притока беженцев из Чада и Судана ситуация особенно сложная в северных и восточных префектурах страны, где этот показатель достигает 60%".

https://ria.ru/20240601/afrika-1949897813.html

https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html

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цар, россия, банги, александр бикантов, фостен-арканж туадера, феликс молуа