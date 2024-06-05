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В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат - РИА Новости, 05.06.2024
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05:31 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/tsar-1950548258.html
В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат
В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат - РИА Новости, 05.06.2024
В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат
В ЦАР были бы рады продолжению поставок российского зерна, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:31
2024-06-05T05:31
цар
россия
банги
александр бикантов
фостен-арканж туадера
феликс молуа
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В ЦАР были бы рады продолжению поставок российского зерна, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Феликс Молуа выражали благодарность властям Российской Федерации за осуществлении поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. Отвечая на вопрос, поступала ли стороны Банги просьба к Москве о поставке дополнительной продовольственной помощи, посол рассказал, что "в Банги высоко оценили российскую гуманитарную продовольственную помощь в виде 50 тысяч тонн зерна". Бикантов пояснил, что помощь РФ "полностью покрыла годовые потребности страны в пшенице" "В ЦАР были бы рады, если бы Россия продолжила практику поставок продовольственной помощи", - сказал он. Бикантов рассказал, что в ЦАР "сложилась парадоксальная ситуация". По его информации, 75% центральноафриканцев заняты в секторе сельского хозяйства, на него приходится около 55% ВВП страны". "Тем не менее, по данным Всемирной продовольственной программы, 41% центральноафриканцев страдают от недоедания", - добавил посол. По его словам, "на фоне массового притока беженцев из Чада и Судана ситуация особенно сложная в северных и восточных префектурах страны, где этот показатель достигает 60%".
https://ria.ru/20240601/afrika-1949897813.html
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цар, россия, банги, александр бикантов, фостен-арканж туадера, феликс молуа
ЦАР, Россия, Банги, Александр Бикантов, Фостен-Арканж Туадера, Феликс Молуа
В ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России, сообщил дипломат

Дипломат Бикантов: в ЦАР были бы рады продолжению поставок российского зерна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Ростовской области
Уборка урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В ЦАР были бы рады продолжению поставок российского зерна, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов.
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Феликс Молуа выражали благодарность властям Российской Федерации за осуществлении поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы.
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Отвечая на вопрос, поступала ли стороны Банги просьба к Москве о поставке дополнительной продовольственной помощи, посол рассказал, что "в Банги высоко оценили российскую гуманитарную продовольственную помощь в виде 50 тысяч тонн зерна". Бикантов пояснил, что помощь РФ "полностью покрыла годовые потребности страны в пшенице"
"В ЦАР были бы рады, если бы Россия продолжила практику поставок продовольственной помощи", - сказал он. Бикантов рассказал, что в ЦАР "сложилась парадоксальная ситуация". По его информации, 75% центральноафриканцев заняты в секторе сельского хозяйства, на него приходится около 55% ВВП страны". "Тем не менее, по данным Всемирной продовольственной программы, 41% центральноафриканцев страдают от недоедания", - добавил посол.
По его словам, "на фоне массового притока беженцев из Чада и Судана ситуация особенно сложная в северных и восточных префектурах страны, где этот показатель достигает 60%".
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ЦАРРоссияБангиАлександр БикантовФостен-Арканж ТуадераФеликс Молуа
 
 
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