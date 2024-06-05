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В Третьяковке показывают шедевры из ереванского Музея русского искусства - РИА Новости, 05.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/tretyakovka-1950381198.html
В Третьяковке показывают шедевры из ереванского Музея русского искусства
В Третьяковке показывают шедевры из ереванского Музея русского искусства - РИА Новости, 05.06.2024
В Третьяковке показывают шедевры из ереванского Музея русского искусства
Картины Кустодиева, Бенуа, Петрова-Водкина, Фалька, Кончаловского и другие шедевры из ереванского Музея русского искусства и собрания семьи знаменитого... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:21
2024-06-05T05:21
культура
музеи
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выставки
москва
ереван
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Картины Кустодиева, Бенуа, Петрова-Водкина, Фалька, Кончаловского и другие шедевры из ереванского Музея русского искусства и собрания семьи знаменитого коллекционера Арама Абрамяна покажут на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщили РИА Новости в ГТГ. "Всего в экспозиции "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства" 60 произведений живописи и графики", — отметили в Третьяковке.Экспозицию открывает раздел графических произведений конца XIX – начала XX веков из собрания ереванского Музея русского искусства. Здесь можно увидеть работы Николая Рериха "Облако", "Знак" и "Архаический пейзаж", которые Абрамян относил к числу своих особо удачных приобретений. Также представлены акварели и графические листы других художников круга "Мира искусства": киммерийские пейзажи Волошина и Богаевского, "Версаль. Бассейн" Бенуа, работы Серебряковой, Судейкина, Сапунова, Петрова-Водкина. Второй зал содержит преимущественно живописные работы из собрания Арама Абрамяна (ныне Музея русского искусства, Ереван). "Картины этого зала демонстрируют вариативность художественных стилей в искусстве первой трети XX века и творческих исканий мастеров того времени", — отметили в ГТГ. Здесь посетители увидят в частности произведения Головина, Кустодиева, Юона, Тархова, созданные в начале XX века, пейзажи Фалька и Вильямса 1940–1950-х годов. Отдельный блок выставки, своеобразный эпилог рассказа о собирательской деятельности Абрамяна составляют работы шестидесятников —"Ночь в Солигаличе" (1968–1981) и "Зимний вечер" (1963) кисти Андронова, "Две фигуры" (1968) Попкова. "В залах Государственной Третьяковской галереи впервые встретились две части коллекции Абрамяна — принадлежащая Музею русского искусства в Ереване и находящаяся в собственности его семьи, что позволяет познакомить московского зрителя с ценнейшим собранием врача-коллекционера", — подчеркнули в ГТГ. Арам Яковлевич Абрамян — всемирно известный врач-уролог, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, автор более 100 научных работ. Уроженец Тифлиса, он по окончании гимназии отправился на Кавказский фронт Первой мировой войны. В 1918 году поступил в Закавказский медицинский институт. Продолжил обучение в Москве, куда переехал в 1920 году. В столице посещал музеи и выставки, вращался в художественной среде. Начало активной собирательской деятельности Абрамяна относится к середине 1950-х – 1960-м годам. Приобретение картин продолжалось вплоть до 1980-х.Около 1980 года Арам Яковлевич решил подарить большую часть своего собрания Еревану. Для этого дара было выделено отдельное здание, в котором в 1984 году открылся Музей русского искусства (коллекция профессора А.Я. Абрамяна). До конца своих дней собиратель продолжал пополнять фонды музея. Другая часть коллекции, в том числе некоторые из новых приобретений профессора, оставалась у него в доме (ныне собрание семьи А.Я. Абрамяна).Выставка продлится до 11 августа 2024 года.
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музеи, куда сходить , что посмотреть , выставки, москва, ереван
Культура, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Выставки, Москва, Ереван
В Третьяковке показывают шедевры из ереванского Музея русского искусства

В Третьяковке показывают шедевры русского искусства из коллекции Абрамяна

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители выставки Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Картины Кустодиева, Бенуа, Петрова-Водкина, Фалька, Кончаловского и другие шедевры из ереванского Музея русского искусства и собрания семьи знаменитого коллекционера Арама Абрамяна покажут на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщили РИА Новости в ГТГ.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители выставки Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
«
"Всего в экспозиции "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства" 60 произведений живописи и графики", — отметили в Третьяковке.
Экспозицию открывает раздел графических произведений конца XIX – начала XX веков из собрания ереванского Музея русского искусства. Здесь можно увидеть работы Николая Рериха "Облако", "Знак" и "Архаический пейзаж", которые Абрамян относил к числу своих особо удачных приобретений. Также представлены акварели и графические листы других художников круга "Мира искусства": киммерийские пейзажи Волошина и Богаевского, "Версаль. Бассейн" Бенуа, работы Серебряковой, Судейкина, Сапунова, Петрова-Водкина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Мужчина у картины "Портрет А.Я. Абрамяна" (1976 г.) художника Дмитрия Налбандяна на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

Мужчина у картины Портрет А.Я. Абрамяна (1976 г.) художника Дмитрия Налбандяна на выставке Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Мужчина у картины "Портрет А.Я. Абрамяна" (1976 г.) художника Дмитрия Налбандяна на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Женщины у картины "Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной" (1912 г.) художника Кузьмы Петрова-Водкина на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

Женщины у картины Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной (1912 г.) художника Кузьмы Петрова-Водкина на выставке Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Женщины у картины "Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной" (1912 г.) художника Кузьмы Петрова-Водкина на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 9
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Девушка у картины "Цветы и фрукты" (1933 г.) художника Павла Кузнецова на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

Девушка у картины Цветы и фрукты (1933 г.) художника Павла Кузнецова на выставке Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Девушка у картины "Цветы и фрукты" (1933 г.) художника Павла Кузнецова на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 9
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Куратор выставки "Москва - Ереван - Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" Екатерина Евсеева

Куратор выставки Москва Ереван Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна Екатерина Евсеева отвечает на вопросы журналистов в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Куратор выставки "Москва - Ереван - Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" Екатерина Евсеева

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Директор Музея русского искусства Маринэ Мкртчян на открытии выставки "Москва - Ереван - Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

Директор Музея русского искусства Маринэ Мкртчян на открытии выставки Москва Ереван Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Директор Музея русского искусства Маринэ Мкртчян на открытии выставки "Москва - Ереван - Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 9
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Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

Посетители выставки Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Женщина у картины "Натюрморт" (1918 г.) художника Адольфа Мильмана на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

Женщина у картины Натюрморт (1918 г.) художника Адольфа Мильмана на выставке Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Женщина у картины "Натюрморт" (1918 г.) художника Адольфа Мильмана на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 9
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Девушка у картины "Букет сирени в вазе" (1887 г.) художника Валентина Серова на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

Девушка у картины Букет сирени в вазе (1887 г.) художника Валентина Серова на выставке Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Девушка у картины "Букет сирени в вазе" (1887 г.) художника Валентина Серова на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

Посетители выставки Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве

Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 9

Мужчина у картины "Портрет А.Я. Абрамяна" (1976 г.) художника Дмитрия Налбандяна на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 9

Женщины у картины "Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной" (1912 г.) художника Кузьмы Петрова-Водкина на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 9

Девушка у картины "Цветы и фрукты" (1933 г.) художника Павла Кузнецова на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Куратор выставки "Москва - Ереван - Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" Екатерина Евсеева

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 9

Директор Музея русского искусства Маринэ Мкртчян на открытии выставки "Москва - Ереван - Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 9

Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 9

Женщина у картины "Натюрморт" (1918 г.) художника Адольфа Мильмана на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 9

Девушка у картины "Букет сирени в вазе" (1887 г.) художника Валентина Серова на выставке "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 9

Посетители выставки "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
9 из 9
Второй зал содержит преимущественно живописные работы из собрания Арама Абрамяна (ныне Музея русского искусства, Ереван). "Картины этого зала демонстрируют вариативность художественных стилей в искусстве первой трети XX века и творческих исканий мастеров того времени", — отметили в ГТГ. Здесь посетители увидят в частности произведения Головина, Кустодиева, Юона, Тархова, созданные в начале XX века, пейзажи Фалька и Вильямса 1940–1950-х годов.
Отдельный блок выставки, своеобразный эпилог рассказа о собирательской деятельности Абрамяна составляют работы шестидесятников —"Ночь в Солигаличе" (1968–1981) и "Зимний вечер" (1963) кисти Андронова, "Две фигуры" (1968) Попкова.
"В залах Государственной Третьяковской галереи впервые встретились две части коллекции Абрамяна — принадлежащая Музею русского искусства в Ереване и находящаяся в собственности его семьи, что позволяет познакомить московского зрителя с ценнейшим собранием врача-коллекционера", — подчеркнули в ГТГ.
© Константин Коровин (1916)

Коровин, "Натюрморт"

Натюрморт

Коровин, "Натюрморт"

© Константин Коровин (1916)
1 из 5
© Кузьма Петров-Водкин (1921)

Петров-Водкин, "Мальчики на фоне города (Самаркандский этюд)"

Мальчики на фоне города (Самаркандский этюд)

Петров-Водкин, "Мальчики на фоне города (Самаркандский этюд)"

© Кузьма Петров-Водкин (1921)
2 из 5
© Борис Кустодиев (1917)

Картина Кустодиева "Встреча (Пасхальный день)"

Встреча (Пасхальный день)

Картина Кустодиева "Встреча (Пасхальный день)"

© Борис Кустодиев (1917)
3 из 5
© Наталья Гончарова (1906)

Гончарова, "Пруд"

Пруд

Гончарова, "Пруд"

© Наталья Гончарова (1906)
4 из 5
© Сергей Судейкин (1915)

Судейкин, "Петрушка"

Петрушка

Судейкин, "Петрушка"

© Сергей Судейкин (1915)
5 из 5

Коровин, "Натюрморт"

© Константин Коровин (1916)
1 из 5

Петров-Водкин, "Мальчики на фоне города (Самаркандский этюд)"

© Кузьма Петров-Водкин (1921)
2 из 5

Картина Кустодиева "Встреча (Пасхальный день)"

© Борис Кустодиев (1917)
3 из 5

Гончарова, "Пруд"

© Наталья Гончарова (1906)
4 из 5

Судейкин, "Петрушка"

© Сергей Судейкин (1915)
5 из 5
Арам Яковлевич Абрамян — всемирно известный врач-уролог, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, автор более 100 научных работ. Уроженец Тифлиса, он по окончании гимназии отправился на Кавказский фронт Первой мировой войны. В 1918 году поступил в Закавказский медицинский институт. Продолжил обучение в Москве, куда переехал в 1920 году. В столице посещал музеи и выставки, вращался в художественной среде. Начало активной собирательской деятельности Абрамяна относится к середине 1950-х – 1960-м годам. Приобретение картин продолжалось вплоть до 1980-х.
Около 1980 года Арам Яковлевич решил подарить большую часть своего собрания Еревану. Для этого дара было выделено отдельное здание, в котором в 1984 году открылся Музей русского искусства (коллекция профессора А.Я. Абрамяна). До конца своих дней собиратель продолжал пополнять фонды музея. Другая часть коллекции, в том числе некоторые из новых приобретений профессора, оставалась у него в доме (ныне собрание семьи А.Я. Абрамяна).
Выставка продлится до 11 августа 2024 года.
Девушка у картины Богатыри (1898 г.) художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Третьяковке открылась грандиозная и сказочная выставка троих Васнецовых
24 мая, 08:00
 
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