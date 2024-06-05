https://ria.ru/20240605/torgovlya-1950607207.html

Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой

Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой - РИА Новости, 05.06.2024

Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой

Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:26

2024-06-05T11:26

2024-06-05T11:32

россия

куба

никарагуа

брикс

экономика

пмэф-2024

латинская америка

александр щетинин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур… по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек "Мир", внедрение прямых расчетов", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024.Он подчеркнул, что формы дедолларизации могут быть разными, но в приоритете - развитие сотрудничества."У нас со многими странами (идут переговоры — ред.). Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ… С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла", - отметил Щетинин.По его словам в вопросе переговоров по дедолларизации торговли Латинской Америки с Россией "есть продвижение".В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240521/dollar-1947308498.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946664515.html

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куба

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, куба, никарагуа, брикс, экономика, латинская америка, александр щетинин