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Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:26 05.06.2024 (обновлено: 11:32 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/torgovlya-1950607207.html
Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой
Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой - РИА Новости, 05.06.2024
Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой
Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:26
2024-06-05T11:32
россия
куба
никарагуа
брикс
экономика
пмэф-2024
латинская америка
александр щетинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур… по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек "Мир", внедрение прямых расчетов", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024.Он подчеркнул, что формы дедолларизации могут быть разными, но в приоритете - развитие сотрудничества."У нас со многими странами (идут переговоры — ред.). Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ… С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла", - отметил Щетинин.По его словам в вопросе переговоров по дедолларизации торговли Латинской Америки с Россией "есть продвижение".В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240521/dollar-1947308498.html
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россия, куба, никарагуа, брикс, экономика, латинская америка, александр щетинин
Россия, Куба, Никарагуа, БРИКС, Экономика, ПМЭФ-2024, Латинская Америка, Александр Щетинин
Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой

Россия ведет переговоры по дедолларизации с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур… по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек "Мир", внедрение прямых расчетов", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024.
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Он подчеркнул, что формы дедолларизации могут быть разными, но в приоритете - развитие сотрудничества.
«
"У нас со многими странами (идут переговоры — ред.). Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ… С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла", - отметил Щетинин.
По его словам в вопросе переговоров по дедолларизации торговли Латинской Америки с Россией "есть продвижение".
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияКубаНикарагуаБРИКСЭкономикаЛатинская АмерикаАлександр Щетинин
 
 
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