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В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны - РИА Новости, 05.06.2024
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12:02 05.06.2024 (обновлено: 12:13 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tolmachev-1950619010.html
В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны
В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны
Колониальная сущность берет верх, скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, считает депутат Госдумы Александр... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:02
2024-06-05T12:13
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Колониальная сущность берет верх, скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет доходов с заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. "Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", - сказал он РИА Новости. Он также отметил, что недружественные страны ищут пути, как еще изъять деньги РФ, но при этом не допустить оттока капитала других стран. "Прокручивать свои дела за чужой счёт - это их давнее умение. А действующая власть Украины в очередной раз демонстрирует полную несамостоятельность и несостоятельность, хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы", - добавил депутат.
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россия, украина, джанет йеллен, госдума рф, в мире
Россия, Украина, Джанет Йеллен, Госдума РФ, В мире
В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны

Толмачев: скоро англосаксы перестанут притворяться и станут грабить всех

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Колониальная сущность берет верх, скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет доходов с заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
«
"Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", - сказал он РИА Новости.
Он также отметил, что недружественные страны ищут пути, как еще изъять деньги РФ, но при этом не допустить оттока капитала других стран.
"Прокручивать свои дела за чужой счёт - это их давнее умение. А действующая власть Украины в очередной раз демонстрирует полную несамостоятельность и несостоятельность, хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы", - добавил депутат.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Глава Минфина США назвала главную тему переговоров G7
20 мая, 17:51
 
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