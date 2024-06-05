https://ria.ru/20240605/tolmachev-1950619010.html

В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны

В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны - РИА Новости, 05.06.2024

В Госдуме предположили, что англосаксы могут начать грабить другие страны

Колониальная сущность берет верх, скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, считает депутат Госдумы Александр... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:02

2024-06-05T12:02

2024-06-05T12:13

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Колониальная сущность берет верх, скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). G7 обсуждает выделение кредита Украине с погашением за счет доходов с заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. "Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", - сказал он РИА Новости. Он также отметил, что недружественные страны ищут пути, как еще изъять деньги РФ, но при этом не допустить оттока капитала других стран. "Прокручивать свои дела за чужой счёт - это их давнее умение. А действующая власть Украины в очередной раз демонстрирует полную несамостоятельность и несостоятельность, хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240520/ssha-1947257951.html

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россия, украина, джанет йеллен, госдума рф, в мире