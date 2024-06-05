https://ria.ru/20240605/tni-1950708607.html

"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия

"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия - РИА Новости, 05.06.2024

"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия

Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали разрушительную мощь в конфликте на Украине, пишет The National Interest. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:36

2024-06-05T15:36

2024-06-05T15:36

технологии

украина

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали разрушительную мощь в конфликте на Украине, пишет The National Interest."Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российское оружие полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения, фактически превращая их в пыль, а жар от взрыва снаряда "Солнцепеков" сжигает украинскую военную технику и разрушает укрепления.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

https://ria.ru/20240605/instruktory-1950618858.html

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