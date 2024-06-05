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"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия - РИА Новости, 05.06.2024
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15:36 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/tni-1950708607.html
"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия
"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия - РИА Новости, 05.06.2024
"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия
Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали разрушительную мощь в конфликте на Украине, пишет The National Interest. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:36
2024-06-05T15:36
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали разрушительную мощь в конфликте на Украине, пишет The National Interest."Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российское оружие полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения, фактически превращая их в пыль, а жар от взрыва снаряда "Солнцепеков" сжигает украинскую военную технику и разрушает укрепления.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
https://ria.ru/20240605/instruktory-1950618858.html
https://ria.ru/20240605/dzhonson-1950581339.html
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технологии, украина, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино», в мире, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика
Технологии, Украина, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-1 «Буратино», В мире, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия

TNI: российские огнеметные системы ТОС-1 продемонстрировали свою мощь на Украине

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек ведет боевую стрельбу на полигоне Шиханы 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали разрушительную мощь в конфликте на Украине, пишет The National Interest.
«
"Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, российское оружие полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения, фактически превращая их в пыль, а жар от взрыва снаряда "Солнцепеков" сжигает украинскую военную технику и разрушает укрепления.
Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.
Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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ТехнологииУкраинаТОС-1А "Солнцепек"ТОС-1 «Буратино»В миреСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолитика
 
 
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