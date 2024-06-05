"Разрушительная мощь". В США испугались российского оружия
TNI: российские огнеметные системы ТОС-1 продемонстрировали свою мощь на Украине
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали разрушительную мощь в конфликте на Украине, пишет The National Interest.
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"Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, российское оружие полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения, фактически превращая их в пыль, а жар от взрыва снаряда "Солнцепеков" сжигает украинскую военную технику и разрушает укрепления.
Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.
Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.