https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html

"Тинькофф" сменил название на Т-Банк

"Тинькофф" сменил название на Т-Банк - РИА Новости, 05.06.2024

"Тинькофф" сменил название на Т-Банк

"ТКС Холдинг" объявил о новом этапе развития бренда — "Тинькофф" переименовали в Т-Банк, сообщила группа. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:33

2024-06-05T09:33

2024-06-05T12:05

тинькофф. кредитные системы

экономика

технологии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. "ТКС Холдинг" объявил о новом этапе развития бренда — "Тинькофф" переименовали в Т-Банк, сообщила группа."Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т" со щитом" и сразу понимаете, что это про нас и нашу экосистему", — отметили в финансовой организации.Как напомнили в группе, в феврале 2024 года уже был обновлен логотип. "Теперь пришло время менять название. Мы хотим уйти от фамильности, которая когда-то была в тренде, и заменить ее на что-то более лаконичное и современное. Кроме того, мы хотим масштабировать бизнес на международные рынки. И, как нам кажется, бренд Т‑Банк — универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам", — уточнили в "ТКС Холдинг".Там назвали переименование логичным шагом. В организации рассказали, что уже давно ввели "Т" в обиход внутри компании — так называются многие сервисы для сотрудников, например, Т-кухня, ТWork и T-Game. При этом ребрендинг станет органичным способом объединить все продукты и сервисы компании одной буквой, без лишних слов.Обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе изменят сайт и приложение, позже — все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов."У нас нет задачи все поменять за один день, главное — безопасность и устойчивость наших систем и надежный клиентский сервис", — объяснила группа.Также указывается, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме.Юрлицо компании пока называется АО "Тинькофф Банк", но постепенно оно тоже станет называться по‑новому, добавили в "ТКС Холдинге".

https://ria.ru/20240215/logotip-1927609143.html

https://ria.ru/20240522/tinkoff-1947556457.html

https://ria.ru/20240531/servis-1949788887.html

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тинькофф. кредитные системы, экономика, технологии