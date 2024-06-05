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В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:31 05.06.2024 (обновлено: 12:32 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tamozhnya-1950633299.html
В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ
В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ
Делегаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в среду, проходят таможенный контроль в аэропорту "Пулково" за одну... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:31
2024-06-05T12:32
пмэф-2024
экономика
катар
оман
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Делегаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в среду, проходят таможенный контроль в аэропорту "Пулково" за одну минуту, сообщила пресс-служба Пулковской таможни. "Срок таможенного контроля делегатов, прилетающих на ПМЭФ-2024, не превышает минуты. К утру 5 июня пулковские таможенники провели контроль в отношении участников из 24 иностранных государств. Самые представительные делегации у Катара (девять человек) и Омана (восемь человек)", – говорится в сообщении. Для участников Петербургского экономического форума создана временная зона таможенного контроля в VIP-терминале аэропорта "Пулково". Ею могут воспользоваться делегаты, прилетающие в Петербург на чартерных самолетах. "Помимо создания временной зоны таможенного контроля, дополнительно развернуто четыре автоматизированных рабочих места в "Пулково-2" и "Пулково-3" для оформления воздушных судов, а количество проверяющих инспекторов в дежурных сменах значительно увеличено", – добавил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, слова которого приводит пресс-служба. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
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экономика, катар, оман, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2024, Экономика, Катар, Оман, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ

Таможня: делегаты ПМЭФ-2024 проходят таможенный контроль за одну минуту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Делегаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в среду, проходят таможенный контроль в аэропорту "Пулково" за одну минуту, сообщила пресс-служба Пулковской таможни.
«
"Срок таможенного контроля делегатов, прилетающих на ПМЭФ-2024, не превышает минуты. К утру 5 июня пулковские таможенники провели контроль в отношении участников из 24 иностранных государств. Самые представительные делегации у Катара (девять человек) и Омана (восемь человек)", – говорится в сообщении.
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Вчера, 10:27
Для участников Петербургского экономического форума создана временная зона таможенного контроля в VIP-терминале аэропорта "Пулково". Ею могут воспользоваться делегаты, прилетающие в Петербург на чартерных самолетах.
"Помимо создания временной зоны таможенного контроля, дополнительно развернуто четыре автоматизированных рабочих места в "Пулково-2" и "Пулково-3" для оформления воздушных судов, а количество проверяющих инспекторов в дежурных сменах значительно увеличено", – добавил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, слова которого приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаКатарОманСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)
 
 
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