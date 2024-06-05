https://ria.ru/20240605/tamozhnya-1950633299.html

В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ

В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ

Делегаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в среду, проходят таможенный контроль в аэропорту "Пулково" за одну... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:31

2024-06-05T12:31

2024-06-05T12:32

пмэф-2024

экономика

катар

оман

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Делегаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в среду, проходят таможенный контроль в аэропорту "Пулково" за одну минуту, сообщила пресс-служба Пулковской таможни. "Срок таможенного контроля делегатов, прилетающих на ПМЭФ-2024, не превышает минуты. К утру 5 июня пулковские таможенники провели контроль в отношении участников из 24 иностранных государств. Самые представительные делегации у Катара (девять человек) и Омана (восемь человек)", – говорится в сообщении. Для участников Петербургского экономического форума создана временная зона таможенного контроля в VIP-терминале аэропорта "Пулково". Ею могут воспользоваться делегаты, прилетающие в Петербург на чартерных самолетах. "Помимо создания временной зоны таможенного контроля, дополнительно развернуто четыре автоматизированных рабочих места в "Пулково-2" и "Пулково-3" для оформления воздушных судов, а количество проверяющих инспекторов в дежурных сменах значительно увеличено", – добавил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, слова которого приводит пресс-служба. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html

https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html

катар

оман

санкт-петербург

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экономика, катар, оман, санкт-петербург, пулково (аэропорт)