https://ria.ru/20240605/svo-1950652468.html

В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму

В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму - РИА Новости, 05.06.2024

В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму

Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:07

2024-06-05T13:07

2024-06-05T15:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли семеро его сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.Он также лишен воинского звания младший сержант.По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области Лобовиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату в казарме, в результате чего погибли семеро, были ранены 16 военнослужащих.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

https://ria.ru/20200703/1573837815.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия