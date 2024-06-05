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В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму - РИА Новости, 05.06.2024
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13:07 05.06.2024 (обновлено: 15:44 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/svo-1950652468.html
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму - РИА Новости, 05.06.2024
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму
Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:07
2024-06-05T15:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли семеро его сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.Он также лишен воинского звания младший сержант.По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области Лобовиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату в казарме, в результате чего погибли семеро, были ранены 16 военнослужащих.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
https://ria.ru/20200703/1573837815.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму

Сержанта, убившего семь сослуживцев гранатой, приговорили к 23 годам колонии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГраната в руках военнослужащего
Граната в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Граната в руках военнослужащего . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли семеро его сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.
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Он также лишен воинского звания младший сержант.
По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области Лобовиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату в казарме, в результате чего погибли семеро, были ранены 16 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествия
 
 
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