https://ria.ru/20240605/svo-1950652468.html
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму - РИА Новости, 05.06.2024
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму
Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:07
2024-06-05T13:07
2024-06-05T15:44
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли семеро его сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.Он также лишен воинского звания младший сержант.По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области Лобовиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату в казарме, в результате чего погибли семеро, были ранены 16 военнослужащих.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
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белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму
Сержанта, убившего семь сослуживцев гранатой, приговорили к 23 годам колонии
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму, отчего погибли семеро его сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде.
Он также лишен воинского звания младший сержант.
По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области Лобовиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату в казарме, в результате чего погибли семеро, были ранены 16 военнослужащих.