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Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.06.2024
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19:19 05.06.2024 (обновлено: 19:49 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sud-1950785366.html
Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.06.2024
Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:19
2024-06-05T19:49
происшествия
россия
москва
олег долматов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу Долматова О.В", - сказала собеседница агентства. Детали уголовного дела не уточняют. Согласно картотеке суда, фигуранту вменяют особо крупное мошенничество (статья 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, "ранее занимающий руководящую должность в Федеральной службе Российской Федерации (Росприроднадзор), заместителя руководителя, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами, подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходы на создание программного обеспечения, чем обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц. Действиями Долматова был причинен значительный ущерб Российской Федерации".
https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html
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происшествия, россия, москва, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Россия, Москва, Олег Долматов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу Долматова О.В", - сказала собеседница агентства.
Детали уголовного дела не уточняют.
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Согласно картотеке суда, фигуранту вменяют особо крупное мошенничество (статья 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, "ранее занимающий руководящую должность в Федеральной службе Российской Федерации (Росприроднадзор), заместителя руководителя, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами, подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходы на создание программного обеспечения, чем обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц. Действиями Долматова был причинен значительный ущерб Российской Федерации".
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ПроисшествияРоссияМоскваОлег ДолматовФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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