https://ria.ru/20240605/sud-1950748584.html
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности - РИА Новости, 05.06.2024
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности
Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*) за непредоставление отчетности о... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:25
2024-06-05T17:25
2024-06-05T17:25
noize mc (иван алексеев)
московский городской суд
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*) за непредоставление отчетности о своей деятельности в Минюст, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу", - сказали в суде. Ранее ему назначили такой же штраф за неуказание им своего статуса в постах "ВКонтакте". Затем его оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки - этот штраф также обжалован, но дата апелляции не назначена. За неоднократное нарушение закона об иноагентах музыканту может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Алексеев* попал осенью 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240207/noizemc-1926006014.html
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noize mc (иван алексеев), московский городской суд
Noize MC (Иван Алексеев), Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC за непредставление отчетности в Минюст
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*) за непредоставление отчетности о своей деятельности в Минюст, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу", - сказали в суде.
Ранее ему назначили такой же штраф за неуказание им своего статуса в постах "ВКонтакте". Затем его оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки - этот штраф также обжалован, но дата апелляции не назначена.
За неоднократное нарушение закона об иноагентах музыканту может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Алексеев* попал осенью 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.