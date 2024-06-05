https://ria.ru/20240605/sud-1950748584.html

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности - РИА Новости, 05.06.2024

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за непредоставление отчетности

Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*) за непредоставление отчетности о... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:25

2024-06-05T17:25

2024-06-05T17:25

noize mc (иван алексеев)

московский городской суд

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*) за непредоставление отчетности о своей деятельности в Минюст, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу", - сказали в суде. Ранее ему назначили такой же штраф за неуказание им своего статуса в постах "ВКонтакте". Затем его оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки - этот штраф также обжалован, но дата апелляции не назначена. За неоднократное нарушение закона об иноагентах музыканту может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Алексеев* попал осенью 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240207/noizemc-1926006014.html

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noize mc (иван алексеев), московский городской суд