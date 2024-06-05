https://ria.ru/20240605/sud-1950741813.html

Дело украинского журналиста Гордона направлено в суд

Дело украинского журналиста Гордона направлено в суд - РИА Новости, 05.06.2024

Дело украинского журналиста Гордона направлено в суд

Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах РФ направлено в суд, сообщает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:03

2024-06-05T17:03

2024-06-05T17:04

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гордон

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах РФ направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Гордона*. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны). Уточняется, что уголовное дело направлено в расположенный в Москве 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину. Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон* разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей. Гордон* скрывается от следствия, в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.* Физические лица, исполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240419/sud-1941035154.html

https://ria.ru/20240605/rozysk-1950633734.html

https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950588303.html

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россия, украина, москва, гордон