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Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева* - РИА Новости, 05.06.2024
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10:19 05.06.2024 (обновлено: 11:22 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sud-1950582830.html
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева* - РИА Новости, 05.06.2024
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:19
2024-06-05T11:22
происшествия
россия
украина
дмитрий колезев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Поступило ходатайство о заочном аресте Колезева* Дмитрия Евгеньевича", - сказала собеседница агентства.В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения.Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, украина, дмитрий колезев
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Колезев
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*

Следствие попросило заочно арестовать журналиста Колезева за фейки об армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Поступило ходатайство о заочном аресте Колезева* Дмитрия Евгеньевича", - сказала собеседница агентства.
В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения.
Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Павел Андреевич Мунтян (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*
26 февраля, 23:55
 
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