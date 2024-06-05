https://ria.ru/20240605/sud-1950582830.html
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева* - РИА Новости, 05.06.2024
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:19
2024-06-05T10:19
2024-06-05T11:22
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Поступило ходатайство о заочном аресте Колезева* Дмитрия Евгеньевича", - сказала собеседница агентства.В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения.Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, украина, дмитрий колезев
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Колезев
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
Следствие попросило заочно арестовать журналиста Колезева за фейки об армии
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Поступило ходатайство о заочном аресте Колезева* Дмитрия Евгеньевича", - сказала собеседница агентства.
В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения.
Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента