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Молодые финны пожаловались на безработицу в приграничных с Россией регионах - РИА Новости, 05.06.2024
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12:56 05.06.2024 (обновлено: 15:32 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/stt-1950646632.html
Молодые финны пожаловались на безработицу в приграничных с Россией регионах
Молодые финны пожаловались на безработицу в приграничных с Россией регионах - РИА Новости, 05.06.2024
Молодые финны пожаловались на безработицу в приграничных с Россией регионах
Около 80% финнов в возрасте от 15 до 19 лет намерены переехать из приграничных с Россией регионов из-за проблем с трудоустройством, следует из результатов... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:56
2024-06-05T15:32
в мире
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финляндия
хельсинки
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 80% финнов в возрасте от 15 до 19 лет намерены переехать из приграничных с Россией регионов из-за проблем с трудоустройством, следует из результатов исследования, проведенного для агентства STT. Как уточняется, речь идет о жителях Восточной Финляндии. Согласно опросу, только 15% проживающих здесь людей считают, что в регионе есть хорошие возможности для трудоустройства.Исследование проводилось весной среди 381 человека в возрасте от 15 до 19 лет. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. На фоне этого неоднократно появлялись сообщения о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Премьер-министр республики Петтери Орпо ранее попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Он также заявил, что эти населенные пункты экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. Хельсинки начал вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. При этом финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти заявления, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240603/finlyandiya-1950239707.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, москва, мария захарова, петтери орпо, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Москва, Мария Захарова, Петтери Орпо, Дмитрий Песков
Молодые финны пожаловались на безработицу в приграничных с Россией регионах

STT: около 80% финнов в приграничных с Россией регионах считают, что покинут их

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 80% финнов в возрасте от 15 до 19 лет намерены переехать из приграничных с Россией регионов из-за проблем с трудоустройством, следует из результатов исследования, проведенного для агентства STT.
Как уточняется, речь идет о жителях Восточной Финляндии. Согласно опросу, только 15% проживающих здесь людей считают, что в регионе есть хорошие возможности для трудоустройства.
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Исследование проводилось весной среди 381 человека в возрасте от 15 до 19 лет.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. На фоне этого неоднократно появлялись сообщения о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
Премьер-министр республики Петтери Орпо ранее попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Он также заявил, что эти населенные пункты экономически пострадали якобы из-за действий Москвы.
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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В миреРоссияФинляндияХельсинкиМоскваМария ЗахароваПеттери ОрпоДмитрий Песков
 
 
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