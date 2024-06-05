https://ria.ru/20240605/ssha-1950812405.html

Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского

Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского

Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:21

2024-06-05T21:21

2024-06-05T23:23

пмэф-2024

в мире

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950806465_60:0:2513:1380_1920x0_80_0_0_96bb8fb1e641b1e4f91e9b716ccfd1d9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина