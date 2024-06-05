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Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:21 05.06.2024 (обновлено: 23:23 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ssha-1950812405.html
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского
Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:21
2024-06-05T23:23
пмэф-2024
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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в мире, сша, украина
ПМЭФ-2024, В мире, США, Украина
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского

Путин: США избавятся от Зеленского примерно через год

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
«
"Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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