https://ria.ru/20240605/ssha-1950812405.html
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского
Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:21
2024-06-05T21:21
2024-06-05T23:23
пмэф-2024
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950806465_60:0:2513:1380_1920x0_80_0_0_96bb8fb1e641b1e4f91e9b716ccfd1d9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран."Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950806465_673:0:2513:1380_1920x0_80_0_0_8425cf120460583077894d9a8f4a60e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
ПМЭФ-2024, В мире, США, Украина
Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского
Путин: США избавятся от Зеленского примерно через год